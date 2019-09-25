МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Расходы на Государственную Думу в 2020 году 11,5 миллиардов рублей, а в плановые 2021 и 2022 годы — более 12 миллиардов рублей, следует из опубликованного проекта бюджета.

Согласно проекту на трёхлетку, финансирование Государственной Думы в 2020 году составит 11,5 миллиардов рублей; в 2021 — 12,5 миллиардов; а в 2022 — 12,1 миллиард рублей.

На оплату труда депутатам и их помощникам будет выделено в 2020 году 5,9 миллиардов рублей, в 2021 году — 6,4 миллиарда, а в 2022 — 6,3.

Также среди статей расходов — межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах — 1,5 миллиарда рублей в 2020 году, 1,7 миллиарда в 2021 году и 1,6 миллиарда в 2022 году.

На обеспечение деятельности Госдумы будет выделено 5,6 миллиардов рублей в 2020 году, 6,1 миллиардов в 2021 году и 5,7 миллиардов в 2022 году.