МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 2 миллиардов рублей планируется потратить на реализацию федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" в РФ в 2020 году, следует из подготовленного Минфином проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

"Федеральный проект "Укрепление общественного здоровья": 2020 год — 2 214 007,4 тысячи рублей",- говорится в проекте.

Большую часть средств планируется потратить на проведение информационной кампании на телевидении, радио и в интернете по вопросам здорового питания, уточняется в документе.