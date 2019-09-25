МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. На финансирование федерального проекта "Современная школа" в 2020 году выделят 46 миллиардов рублей, следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Федеральный проект "Современная школа 46 172 657,4 тысячи рублей", — говорится в документе.

В 2021 планируется потратить 45,5 миллиардов рублей, а в 2022 году — 37,9 миллиарда.