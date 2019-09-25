МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Расходы Российской Федерации на деятельность министерства труда и социальной защиты за три года составят более 1,5 триллиона рублей, следует из приложения к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году министерству выделят 505,896 миллиарда рублей, в 2021 году — 518,314 миллиарда рублей, в 2022 году — 535,349 миллиарда рублей.

Согласно проекту, в 2020 году министерство получит 638,60 миллиона рублей на международное сотрудничество, 29,547 миллиарда рублей на пенсионное обеспечение, 33,265 миллиарда рублей на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий.

По проекту министерство также получит 4,368 миллиарда рублей на единовременную выплату при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в субъектах ДФО, а также 45,527 миллиарда на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего или последующих детей до достижения трех лет.

На осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождение или усыновлением первого ребенка в 2020 году Минтруду предусмотрено 149,933 миллиарда рублей. На субсидии на софинансирование расходов, связанных с оказанием соцпомощи на основании социального контракта в 2020 году Минтруд может потратить 7 миллиардов рублей. Федеральный проект "Старшее поколение" в 2020 году обойдется министерству в 9,779 миллиарда рублей.