МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ответ на приглашение кубанских предпринимателей на форум в Краснодар написал на русском, что у них "язык хорошо подвешен".

Предприниматели ранее пригласили Маска на форум в Краснодар песней на мотив "Крылатых качелей". "Only SpaceX, only Tesla, only Elon in our hearts", — звучит в припеве.

"Язык хорошо подвешен", — написал Маск в Twitter на русском языке.

Кроме того, на комментарий одного из пользователей, который отметил, что краснодарские предприниматели все-таки привлекли его внимание, Маск ответил: "Правда".

Ранее сообщалось, что краснодарские предприниматели пригласили Маска на бизнес-форум "Дело за малым!" через билборд, заказанный и размещенный в Калифорнии. Билборд, кроме надписи "Kak tebe takoe?", на которую ранее откликался Маск, изображён QR-код сайта персональной для него регистрации.

Форум "Дело за малым!" пройдет 18-19 октября в Краснодаре и соберет на одной площадке более 20 тысяч предпринимателей и тех, кто хочет ими стать. На форуме выступят более 50 спикеров, в программе заявлено порядка 100 мероприятий. Как сообщили в департаменте инвестиций, в форуме также примут участие бизнес-тренер из США Майкл Трейси (сын Брайана Трейси), австралийский писатель Аллан Пиз, российский бизнес-тренер Радислав Гандапас.