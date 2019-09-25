МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Более 3 миллиардов рублей составит финансирование федерального проекта "Поддержка семей, имеющих детей" в 2020-2022 годах, следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, который опубликован на портале проектов правовых актов.

Согласно документу, в 2020 году на проект планируется выделить 700 миллионов рублей, в 2021 году — 1 миллиард рублей, в 2022 году — 2 миллиарда рублей.

Средства пойдут на господдержку НКО, оказывающих психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь гражданам, имеющим детей, и разработку и внедрение рекомендаций по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей дошкольников.