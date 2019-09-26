МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Центральной избирательной комиссии России в 2020 году планируют выделить из федерального бюджета более 4 миллиардов рублей, следует из приложения к проекту ФЗ "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Как следует из документа, в 2020 году ЦИК РФ запланировано выделить 4 миллиарда 56 миллионов 534 тысячи 700 рублей. Из них 2,856 миллиона рублей пойдут на проведение референдумов, 712,42 миллиона рублей — на проведение выборов депутатов Государственной думы, а 3,34 миллиарда рублей — на обеспечение деятельности ЦИК РФ.

Проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Сейчас он находится на этапе независимой антикоррупционной экспертизы, который продлится до 1 октября.