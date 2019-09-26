МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Аргентинскую финансовую программу придется на какое-то время отложить, поскольку страна столкнулась с серьезной политической и экономической неопределенностью, заявил в интервью агентству Блумберг исполняющий обязанности главы МВФ Дэвид Липтон.

Липтон заявил, что международный валютный фонд будет "работать для последующего возобновления отношений — какого-то рода финансовых отношений с ними — для чего, возможно, придется подождать".

"Ситуация в Аргентине сейчас крайне сложная", — добавил он.

По информации агентства, ремарки Липтона — ясный указатель того, что 56-миллиардное соглашение с Аргентиной на данный момент заморожено, включая кредит на сумму 5,4 миллиарда долларов, который был представлен на подтверждение с 15 сентября.

Во вторник Липтон провел встречу с президентом Аргентины Маурисио Макри, министром финансов Эрнаном Лакунсой и главой Центрального банка Гидо Сандлерисом. Липтон заявил, что МВФ продолжит оказывать помощь Аргентине, которую ожидают новые вызовы.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch снизили суверенный рейтинг Аргентины до преддефолтного уровня.

На этом фоне власти страны заявили, что начинают переговоры с Международным валютным фондом по пересмотру сроков погашения долга.

В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.