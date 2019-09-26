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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Инфляцию пустили в расход — Как правительство распорядится ее неожиданным снижением в 2020 году — Вчера закончилась серия совещаний у президента перед внесением в Госдуму проекта бюджета на 2020–2022 годы. Основное структурное изменение в бюджете на 2020 год — изменение прогноза инфляции на один процентный пункт в сравнении с планами ЦБ — 3% роста цен вместо 4% — и ряд других факторов позволили, не меняя ничего принципиально, обеспечить рост расходов к планам на следующий год на 0,7% при некотором изменении структуры расходов.

— "Войну мы не начнем, это я вам обещаю" — Глава МИД РФ Сергей Лавров о переносе штаб-квартиры ООН из США и ситуации на постсоветском пространстве и в мире — Сессия Генассамблеи ООН в этом году началась с российско-американского дипломатического скандала: США не выдали визы членам российской делегации. "Ъ" спросил главу МИД России Сергея Лаврова о том, чем Вашингтону может ответить Москва, есть ли шансы провести в этом году саммит в "нормандском формате" и будет ли война, если Грузию примут в НАТО.

— Торговля не поддается подсчету — Чиновники разошлись в оценке регулирования рынка — Поправки к закону "О торговле", которые ограничили размеры бонусов розничным сетям и сроки оплаты товара поставщикам, вновь стали предметом спора чиновников. В Минпромторге считают, что меры привели к сокращению числа продавцов и производителей, но в Минэкономики не готовы рассматривать их влияние без других мер регулирования, включая ЕГАИС и "Платон". Дискуссия может дать толчок новой волне изменений отраслевого закона.

— Продажи глохнут на ходу — Эксперты говорят о падении рынка легковых автомобилей на 2% — В PwC ожидают падения рынка легковых автомобилей в РФ в 2019 году на 2% в базовом варианте, но допускают и оптимистичный сценарий с ростом на 0,5% из-за повышения утильсбора с 1 января 2020 года. Аналогичный ажиотаж уже наблюдался на рынке в конце 2018 года перед увеличением НДС. Рост цен из-за индексации сбора может достичь 4%, но пользоваться этим автоконцерны смогут недолго: официальное решение правительства ожидается только к декабрю. Кроме того, в основном выиграют иномарки, которые и так продаются неплохо.

— Трехпроцентная опера — Низкую инфляцию 2020 года надежно обеспечит только стагнация — В макроэкономические параметры бюджета до 2024 года Минэкономики заложило снижение инфляции до 3% в 2020 году. Это соответствует замедлению динамики внутреннего потребления товаров домохозяйствами вдвое, хотя покупка товаров за рубежом будет увеличиваться темпами 2019 года. Большие доходы граждане потратят на погашение долгов перед банками, которые с 2020 года перестанут расти, полагают в министерстве. Опрошенные "Ъ" экономисты считают, что 3% инфляции в 2020 году могут состояться лишь при снижении доходов граждан и фактическом отсутствии роста ВВП.

— Реформа ОСАГО уходит от камер — Депутаты усомнились в части новаций "автогражданки" — Финансовый комитет Госдумы рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, запускающий новый этап реформы ОСАГО. Речь, в частности, идет о введении новых коэффициентов к цене страховки, привязанных к стилю вождения и к частоте грубых нарушений правил дорожного движения. В Госдуме эти надбавки, предоставляющие компаниям больше свободы при определении цены полиса, уже назвали "коэффициентами страховщика" и обещают обсудить необходимость их введения дополнительно.

— Добрый молотец — Как Алексей Кудрин при Владимире Путине стал президентом Мировой Счетной палаты — 25 сентября президент России Владимир Путин принял участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI), на котором глава Счетной палаты России Алексей Кудрин стал президентом этой на первый взгляд влиятельной организации. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников бросает второй взгляд и третий.

— Владимир Зеленский прозвучал в записи — Стенограмма беседы президентов США и Украины заслонила дискуссию на Генассамблее ООН — Украинская тема остается одной из главных на 74-й сессии Генассамблеи ООН и продолжает держать в напряжении американских политиков. После того как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник инициировала слушания по импичменту Дональду Трампа, президент нанес ответный удар. В среду Белый дом обнародовал стенограмму беседы лидеров США и Украины, после которой демократы обвинили Дональда Трампа в незаконной попытке добыть компромат на его вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена.

— Генерал МВД попал под свой конвой — Его обвиняют в крупном мошенничестве — В Москве арестовали первого заместителя начальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Александра Мельникова. По версии Следственного комитета России (СКР), генерал-майор, главк которого обеспечивает безопасность во время массовых мероприятий, пытался совершить аферу. Он уговорил своего бывшего подчиненного, а ныне заместителя начальника ГСУ ГУ МВД России по Москве Петра Богатырева возобновить уголовное дело в отношении ранее судимого тракториста Артура Панюшкина. После этого члены преступной группы начали вымогать у последнего 100 млн руб. за прекращение его преследования.

— Приставам открывают доступ в квартиры — Минюст предлагает наделить их правом проверять перепланировку жилья со взломом — Судебные приставы смогут взламывать двери в квартиры граждан для изучения сделанных перепланировок жилья и проверок газовых плит. Законопроект о наделении их такими правами разработали в Минюсте после принятия правительством РФ плана по борьбе со взрывами газа в жилых домах. Взлом квартиры возможен лишь после того, как ее владелец дважды пропустил установленные судом и приставом сроки добровольного доступа в жилище.

— Посредников признали мошенниками — По заявлению ПАО "Газпром нефть" вынесли приговор — Как стало известно "Ъ", в Омске вынесен приговор по уголовному делу о хищениях у регионального НПЗ, которое было возбуждено по заявлению руководителя ПАО "Газпром нефть" Александра Дюкова. Владельцев местной энергетической компании признали виновными в передаче электроэнергии предприятию по завышенным ценам, что нанесло ему многомиллионный ущерб.

— За бездорожье накажут безденежьем — Правительство лишит финансирования регионы, которые не меняют вовремя асфальт — Вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих обрушились с резкой критикой на региональные власти, срывающие планы по ремонту дорог на федеральные деньги. Провинившиеся чиновники пытались объяснить отставание от графика тайфунами, затяжными дождями и другими непреодолимыми обстоятельствами.

— Цены на жилье дошли до окраин — В Солнцево квартиры дорожают быстрее, чем на Тверской — Масштабное строительство жилья комфорт-класса на окраинах Москвы перекраивает карту престижных районов столицы. Так, за последние пять лет жилье в некоторых локациях Новой Москвы подорожало в полтора раза, а в таких удаленных районах, как, например, Солнцево и Силино,— на 20%. Разница в стоимости недвижимости на окраинах и в центре постепенно нивелируется, а в считавшихся престижными в советское время Сокольниках, Крылатском и Гагаринском районе владельцы квартир из-за падения покупательской активности снижают цены.

— США ждут больше российского газа в Европе — Таков прогноз Минэнерго страны до 2050 года — ЕС, вопреки собственным планам, к 2050 году увеличит как потребление газа, так и зависимость от его поставок из России, следует из ежегодного прогноза Минэнерго США (EIA). Такой вывод в части роста потребления противоречит не только оценкам Еврокомиссии, но и прогнозам большинства отраслевых игроков. Сами США, как ожидают в EIA, останутся крупнейшим производителем газа на весь рассматриваемый период и нефти — до 2045 года, когда на первое место выйдет Россия.

— Российское кино готовят к фестивалям — Минкульт согласен на миноритарное участие в международных проектах — Россия впервые начнет финансировать международные фильмы на условиях миноритарного участия. Минкульт надеется привлечь к таким проектам зарубежных продюсеров, которые смогут обеспечить успех на европейских кинофестивалях. С российской стороны в производстве первых таких фильмов готовы участвовать в том числе Сергей Сельянов и Тимур Бекмамбетов.

— ЦБ победил самые короткие займы — Но альтернативы в виде спецпродукта рынок не увидел — Предложенный ЦБ участникам рынка специальный продукт, который был призван заменить самые дорогие и короткие займы, не смог стать им альтернативой. Подавляющее большинство компаний не выдает такие займы из-за низкой прибыльности и высоких рисков невозврата. При этом выдачи коротких займов для микрофинансистов также стали нецелесообразны, а брать большие суммы готовы далеко не все заемщики. В результате, полагают эксперты, граждан оказалась фактически без доступа к заемным средствам.

— Пенсионные накопления попали на торги — Профильная управляющая компания вышла на биржу — Как стало известно "Ъ", "Ай Кью Джи Управление активами" получила статус участника торгов на Московской бирже и начала проводить первые сделки. До сих пор самостоятельно торговали на бирже только три крупные управляющие компании (УК), но не было ни одной специализирующейся на управлении пенсионными накоплениями. Прямая торговля позволяет сэкономить на брокерской комиссии, но большинство участников рынка не видят в таком шаге необходимости.

— Брокеры в долгу у клиентов — Более 10% компаний могут не справиться с новыми правилами — У каждого десятого брокера норматив краткосрочной ликвидности, который отражает способность оперативно вернуть средства клиенту, не дотягивает до 50%. Именно такой размер первого пруденциального показателя, вводимого ЦБ, станет обязательным с 1 января 2021 года. Участники рынка допускают, что в результате небольшим компаниям придется уйти с рынка и рассчитывают на смягчение методологии расчета норматива.

— ТЭС не ждут милости от правительства — Вынужденной генерации теперь хватает и обычного тарифа — Объем поддержки неэффективной "вынужденной" генерации, за которую приходится переплачивать потребителям, в 2025 году может снизиться почти на четверть, до 2,8 ГВт — это наименьший уровень за последние годы. Содержание таких станций может обойтись потребителям в 4,8 млрд руб. без учета Новочеркасской ГРЭС "Газпром энергохолдинга", тариф для которой определится в 2024 году. Объемы поддержки будут снижаться и дальше из-за индексации цен на мощность с 2022 года, ожидают аналитики. А потребители считают, что в таком случае от статуса вынужденной генерации стоит вовсе отказаться.

— Фуд-моллы подплывают к Неве — "Депо" и StrEat хотят открыть площадки в Петербург — Популярный в Москве формат фуд-моллов продолжит развиваться и в Санкт-Петербурге: сразу два столичных гастропроекта StrEat и "Депо" ищут площадки для новых заведений. По мнению экспертов, речь идет о неосвоенном рынке, где, несмотря на большой потенциал, конкуренция жестка и агрессивна.

— Облака отдадут по франшизе — Дата-центры готовят региональную экспансию — Сеть дата-центров 3Data решила развиваться в регионах России по нетрадиционной для IT-рынка франчайзинговой модели. За счет нее в течение десяти лет компания планирует расширить сеть с 10 до 200 центров обработки данных (ЦОД). Спрос на их услуги в регионах есть, а скоро его усилит создание единого "гособлака", считают эксперты.

— "Юла" пустилась в историю — Сервис объявлений подключает социальные элементы — Принадлежащий Mail.ru Group сервис объявлений "Юла" запустил популяризованный ранее Instagram формат "историй". Они станут платным сервисом для продвижения товаров и услуг от продавцов. Классифайды расширяют функционал, чтобы конкурировать с торговлей через социальные сети, отмечают аналитики.

— "Квазиконкуренция наращивает расходы потребителя" — Глава "Россетей" Павел Ливинский о стоимости акций и скупке конкурентов — Весной правительство одобрило масштабную реформу электросетевых тарифов, которая в целом направлена на усиление позиций подконтрольных государству "Россетей" на рынке, теперь компания готовит новую стратегию развития и опционную программу для топ-менеджмента. Почему вдвое подорожали акции холдинга, о планах по скупке активов и причинах отсрочки допэмиссии "Ъ" рассказал гендиректор "Россетей" Павел Ливинский.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Оператор "Платона" и "Ростелеком" поборются за концессию стоимостью более 100 млрд рублей — Будет проведен конкурс на создание системы весогабаритного контроля — Концессионное соглашение о создании на федеральных трассах системы автоматического весогабаритного контроля будет заключено на основании конкурса. Подготовить и внести в правительство такой акт распорядился курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов. "Ведомости" ознакомились с копией документа, подписанного им 10 сентября. Представитель Акимова подтвердил факт поручения, отказавшись от других комментариев.

— ЦИК предложит Кремлю изменить закон после скандалов с выборами в Петербурге — Элла Памфилова хочет контролировать все избиркомы — Центризбирком признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии на муниципальных выборах в городе. ЦИК поручил ей рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения на выборах – "вплоть до инициирования вопроса о расформировании отдельных избирательных комиссий".

— Росмолодежь обучит студентов информационным манипуляциям и противодействию фейкам — Но снизить протестную активность среди молодых россиян это не поможет, считает эксперт — Федеральное агентство по делам молодежи обучит студентов информационным инструментам манипуляции и противодействию "фейковым новостям в постправде". Информацию о соответствующем конкурсе ведомство разместило на сайте госзакупок.

— Отстранение Трампа от должности президента США пока маловероятно — Но слушания по импичменту могут снизить его шансы на переизбрание, считает эксперт — Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила в ночь на вторник по московскому времени о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. По ее словам, поведение главы Белого дома во время телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США.

— Путин заявил о продолжении поддержки властей Венесуэлы — В эту страну снова прибыла группа российских военных специалистов — Принимая в среду посетившего Москву с рабочим визитом президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает легитимные институты этой страны – президента и парламент и выступает за продолжение диалога с оппозицией для выхода страны из кризиса.

— Правительство представило правила перехода коммунальных тарифов на эталоны — Но чиновники не понимают специфику рынка, предупреждает бизнес — Минэкономразвития сформировало порядок определения эталонных тарифов для водо- и теплоснабжения, а также водоотведения. Проект постановления правительства опубликован на сайте правовой информации в среду.

— Торговая война Вашингтона и Пекина выгодна соседям Китая — Она позволяет азиатским странам и России увеличить экспорт — Развивающиеся государства Азии извлекают выгоду из торговой войны США и Китая, говорится в докладе Азиатского банка развития (ADB). Она меняет мировые цепочки поставок, позволяя этим странам увеличить поставки на американский рынок.

— Что известно о новом оппоненте Эрдогана — Али Бабаджан, соучредитель правящей Партии справедливости и развития Турции, намерен создать другую партию — В сентябре Али Бабаджан, бывший министр экономики (2002–2007) и вице-премьер (2009–2015) Турции, сказал в интервью газете Karar, что работает над формированием "широкой команды", состав которой он надеется объявить до конца этого года. Вслед за этим интернет-издание Haberturk со ссылкой на свои источники сообщило, что политик уже некоторое время организует периодические встречи с бизнесменами и иностранными инвесторами, намереваясь создать новую партию.

— "Газпром" купит у Ротенбергов двух своих подрядчиков в течение месяца — Покупка еще одного стройподрядчика у Геннадия Тимченко – "Стройтранснефтегаза" – может состояться до конца года — Сделки Аркадия Ротенберга и его сына Игоря Ротенберга по продаже "Стройгазмонтажа" и "Газпром бурения" совместной компании Газпромбанка и "Газпрома" – "Газстройпрому" будут закрыты в течение месяца. Об этом рассказали "Ведомостям" три собеседника, близких к участникам переговоров. Об этом же со ссылкой на свои источники сообщил РБК.

— Кредитные предложения банков станут адресными — ЦБ может разрешить им запрашивать скоринговый балл заемщика без его согласия — ЦБ рассматривает возможность разрешить банкам запрашивать в бюро кредитных историй (БКИ) скоринговый балл заемщика без его согласия. Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, знающих это от участников встречи банкиров с регулятором в ассоциации "Россия", которая прошла 3 сентября. Это была идея банков, говорит один из собеседников "Ведомостей". ЦБ обещал подумать. Его представитель сказал лишь, что вопрос находится в стадии обсуждения.

— "Шоколадница" открывает новый формат заведений — Это небольшие кофепойнты, работающие навынос — Первая точка Shoko Coffee нового для "Шоколадницы" формата Grab & Go (кофепойнт: напитки и еда продаются навынос) откроется в начале ноября в бизнес-центре "Омега плаза" на ул. Ленинская Слобода, рассказал Василий Мостицкий, директор по маркетингу группы компаний "Шоколадница". Shoko Coffee займет 50 кв. м, там разместятся стойка с оборудованием для приготовления кофе и холодильники "Возьми с собой" с едой и напитками, продолжает он: в планировке предусмотрено несколько столиков для гостей, желающих провести в кафе побольше времени.

— Налоговая нагрузка на рыбодобытчиков может кратно вырасти — Это уже третья масштабная реформа в отрасли за последние несколько лет — Готовящиеся изменения налогообложения рыбной отрасли грозят обойтись бизнесу в дополнительные десятки миллиардов рублей. Совокупные сборы за пользование водными биоресурсами могут вырасти с 2,24 млрд руб. в год в 2018 г. до 52,5 млрд, а общая ежегодная налоговая нагрузка на отрасль – с 46 млрд почти до 100 млрд руб. Таковы расчеты Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) – ими с "Ведомостями" поделился ее президент Герман Зверев.

— Операторы связи выступили против единой системы онлайн-трансляции телеканалов — Эта система ограничит доступ граждан к ТВ, уверены они — Крупнейшие операторы связи, кабельные и спутниковые операторы обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой взять под личный контроль обсуждение законопроекта об интернет-трансляциях федеральных телеканалов.

— Чиновники предложили два варианта господдержки автоконцернов — Производители опасаются, что дискуссия о дифференциации субсидий может зайти в тупик — В субботу, 28 сентября, в Сочи пройдет встреча автопроизводителей с вице-премьером Дмитрием Козаком. Это будет формат ежегодного делового обеда с автопромом на полях "Формулы-", поясняет представитель Козака.

— "Фосагро" хочет занять 22% рынка удобрений в Европе — Новые требования Еврокомиссии позволяют компании потеснить североафриканских производителей — В 2019 г. "Фосагро" планирует на четверть увеличить поставки удобрений в Европу – до 2,7 млн т, а к 2025 г. – до 3,1 млн т. Такие планы компания озвучила в среду, 25 сентября, на дне инвестора в Лондоне.

— Кто в России щедро оплачивает отцам отпуск для ухода за ребенком — И какой экономический эффект приносит эта льгота — В начале сентября 2019 г. компания Procter & Gamble (P&G) объявила о запуске в России новой программы для молодых отцов – сотрудников компании. Молодой отец может уйти в оплачиваемый недельный отпуск при рождении или усыновлении ребенка, а потом взять три оплаченные недели в течение последующих полутора лет, рассказывает директор по перcоналу P&G Евгения Федорова.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Час правительства у президента — Владимир Путин: Зарплату бюджетникам — увеличить, темпы роста экономики — ускорить, подать тепло в дома — как можно быстрее — На совещании президента с членами правительства кабинет министров отчитался о полной готовности к двухэтапному повышению доходов отдельных категорий граждан. Средства в бюджете заложены, заверил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

— Четыре с минусом — Минэкономразвития ожидает снижения годовой инфляции в октябре ниже 4 процентов — инэкономразвития уже в октябре ожидает снижения годовой инфляции ниже целевого уровня в 4 процента. Об этом рассказал глава ведомства Максим Орешкин. По традиции министр экономики выступил на первом пленарном заседании осенней сессии Совета Федерации с докладом о среднесрочных тенденциях и прогнозе развития страны на ближайшие годы.

— Трамп принял вызов — Публикация переговоров президентов США и Украины не остудила Вашингтон — Вашингтон готовится к затяжной политической дуэли после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси фактически объявила войну президенту Дональду Трампу, заявив о старте формального расследования по импичменту. В среду Трамп сделал первый ответный выстрел, опубликовав транскрипт своего июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским, из-за которого в американской столице и разразился очередной внутриполитический кризис.

— ГАИ дает знаки — Нештрафуемый лимит скорости могут понизить — Тема эта не новая. Последнее время о ней говорят часто. Новость в том, что один из высокопоставленных чинов в Госавтоинспекции подтвердил возможность такого решения. Нештрафуемый лимит скорости могут понизить с 20 км/ч до 10 км/ч.

— Гаджет с полисом — Владельцы смартфонов стали чаще их страховать — Граждане покупают все больше смартфонов. Наиболее заметный рост продаж в последнее время приходится на дорогие модели. А чем ценнее гаджет, тем сильнее беспокойство владельца, что с девайсом может что-то случиться.

— Евро лишат процента — Минфин не против отрицательных ставок по валютным депозитам — В Минфине поддержали идею разрешить банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам.

— Таблетка без упрека — Предприятиям предложили усилить внутренний контроль — Возможность приостанавливать производственные линии в случае выявления недостатков в выпускаемых лекарствах, которая была закреплена в законе об обращении лекарственных средств, беспокоит бизнес. Однако контролирующие органы не планируют отказываться от этой жесткой меры и предлагают фармпредприятиям позаботиться о надежном внутреннем контроле. Тема качества производимых в нашей стране лекарств обсуждалась на Всероссийской GMP-конференции, завершившейся в Светлогорске (Калининградская область).

— Сабля из Каракаса — Президенты России и Венесуэлы встретились в Москве — Россия поддерживает венесуэльские власти и их диалог с оппозицией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кремле. Главы государств обсудили как двусторонние отношения, так и международные и региональные вопросы, учитывая ситуацию вокруг Венесуэлы.

— Выводы и расклады — Элла Памфилова: Выборы 8 сентября прошли с наименьшим числом нарушений — Единый день голосования 8 сентября прошел с наименьшим числом нарушений по сравнению с предыдущими выборами. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду, где подводились итоги и анализировались тенденции.

— Контроль для доверия — Владимир Путин оценил работу Счетной палаты — Главный смысл государственного управления — обеспечение устойчивого развития общества и достижение достойного уровня жизни людей. Об этом заявил президент на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), который впервые проходит в нашей стране.

— Зерно пошло в рост — Дмитрий Патрушев рассказал депутатам о ситуации в сельском хозяйстве — Сельское хозяйство в нашей стране "достигло огромного успеха", который еще 10-15 лет назад во многом казался невыполнимой задачей. Об этом вчера на "правительственном часе" в Госдуме рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

— Сенат сохраняет лицо — Валентина Матвиенко вновь избрана спикером Совета Федерации — Совет Федерации начал осеннюю сессию. На первом заседании члены верхней палаты парламента единогласно избрали своим председателем Валентину Матвиенко. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил ее сенаторскими полномочиями на следующий пятилетний срок.

— Спасут из единого центра — МЧС России сократит более пятисот своих подразделений — С 1 января 2020 года МЧС России переводит территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру. Как пояснили в пресс-службе ведомства, это означает, что будут ликвидированы почти шестьсот учреждений, прежде всего в регионах.

— Председатель в шестой раз — Совет Федерации утвердил Вячеслава Лебедева в должности главы Верховного суда России — Совет Федерации назначил Вячеслава Лебедева на новый срок в должности председателя Верховного суда России.

— Они в ООН — Сергей Лавров встретил президента Украины за званым ужином, а Трампу испортили выступление — На вечернем приеме, устроенном в честь гостей Генассамблеи ООН, российский министр иностранных дел Сергей Лавров пересекся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Судя по скупости поступившей на этот счет информации, содержательной беседы не было. Просто дежурная встреча с малозначащими репликами. Но сам факт того, что президент Украины не уклонился от разговора, выглядит обнадеживающим.

— В сухом остатке — Если не поменять законы, Россия останется без леса — Система охраны лесов в России требует реформирования. Должны измениться и законы, и отношение к лесопользованию в стране. Если этого не произойдет, то уже через сто лет страна просто останется без леса. Такой неутешительный вывод прозвучал в Красноярске на выездном совещании по вопросам развития лесной отрасли, которое провел Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

— Идеи для бюджета — Вячеслав Володин предложил поменять порядок выделения средств регионам — Госдуме вскоре предстоит принимать новый бюджет. Однако одно дело — принять, а другое — заставить деньги "работать". Пока это получается не в полной мере, и депутаты намерены решить эту проблему. Об этом народные избранники поговорили с первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым.

— Пресс по-киевски — Кирилл Вышинский рассказал о "свободе слова" на Украине — Киевский режим при Петре Порошенко создал систему подавления неугодных мнений, и пока конца ей не видно, считает российский журналист Кирилл Вышинский. В среду он выступил в Совете Федерации и рассказал, как применяется принцип свободы слова на Украине к тем, чья позиция противоречит государственной.

— Рубль поработает в паре — Андрей Бельянинов — о расчетах в национальных валютах и кредитовании мегапроектов — Можно ли обойтись без доллара в расчетах между Россией и ее внешнеторговыми партнерами? На этот вопрос отвечает председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов, который стал гостем "Делового завтрака" в "Российской газете".

— Дрон среди ясного неба — Минэнерго и Росавиация отрегулируют полеты беспилотников — Российское Минэнерго после недавней атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии задумалось о запрете полетов беспилотников над объектами ТЭК. В ведомстве могут вскоре подготовить законопроект на эту тему. Законодательство, контролирующее полеты беспилотников в России, пока в целом бессистемно, но шагом вперед должны стать правила регистрации дронов от Росавиации, вступающие в силу завтра, 27 сентября.

— Освобождение онлайн — Каждый третий больничный в России стал электронным — Треть листков нетрудоспособности, которые дают право человеку не ходить на работу по болезни и сохранить заработок, сегодня уже выписывают в электронном виде.

— От 60 и старше — Средний кредит у пенсионеров вырос на 20 процентов — Россияне в возрасте от 60 лет и старше стали занимать больше денег у банков на оплату товаров и услуг. Именно у этой категории населения был зафиксирован наиболее заметный рост средней суммы потребительского кредита.

— Пять часов в "цифре" — Региональные телеканалы начнут вещать на ОТР в ноябре — Региональные каналы начнут выходить в эфир в цифровом формате с ноября. Трансляция будет вестись на канале Общественного телевидения России (ОТР). Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в рамках форума "Вся Россия" в Сочи.

— Скрипочка и Ко — На МКС полетели россиянин, американка и первый астронавт из Эмиратов — С космодрома Байконур к Международной космической станции отправился новый экипаж. Старт состоялся точно по графику, в 16.57 мск. Ракета-носитель "Союз-ФГ" вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-15".

— Кино с натуры — Для наших мультфильмов нашли новых героев — Скоро на экраны выйдет приключенческий мультсериал "Стражи". Его герои — отряд участников Движения из будущего. Самое интересное, что их прообразом стали ребята из созданного по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".

— Участок особого внимания — Общественный совет при МВД России оценил работу участковых — Общественный совет при МВД России оценил работу участковых. В течение года общественники в разных регионах принимали участие в работе участковых, совместно с ними даже принимали население. И вот настало время подводить итоги.

— Дорога в Гиперборею — Новая трасса и пограничный пункт пропуска в Финляндию способны превратить промышленный моногород Ковдор в столицу северного туризма — Небольшой кольский город Ковдор в Мурманской области еще недавно был никому не известен за пределами Заполярья. Но сегодня название этого города все чаще звучит в неожиданном контексте — как "столица Гипербореи". Этот туристический бренд, активно тиражируемый как энтузиастами, так и местными властями, уже привлекает тысячи гостей.

— Ненормативная лексика — Министр Владимир Мединский категорически против каких-либо культурных "нормативов" школьника — Московской школе №1476 (в Измайловском районе) повезло: здесь есть свой уникальный музей, созданный энтузиастами — выпускниками и родителями школьников. Коллекция, размещенная в нескольких кабинетах, погружает учащихся в историю столицы и страны от каменного века до наших дней. Можно покрутить в руках археологические находки, почитать газету, вышедшую наутро после полета в космос Юрия Гагарина, — тут много любопытного, а главное — все рядом. Немногие школы, прямо скажем, могут похвастаться такими музеями.

— Большие запросы — Юрбюро смогут собирать информацию — Государственные юридические бюро, оказывающие бесплатную помощь неимущим, могут получить право на получение информации по своим запросам.

— Они стучать не будут — Поправки в закон разрешат приставам взламывать двери квартир — 25 сентября Минюст представил на общественное обсуждение проект поправок к Закону "Об исполнительном производстве". Эти поправки дают право судебным приставам взламывать двери квартир и домов для проверки правомерности перепланировки жилья и установки в нем газового оборудования. Правда, вскрывать квартиру будут лишь по решению суда — в том случае, если хозяин квартиры откажется впустить приставов.

— Зачем нужна многополярность — Что означает начало процедуры импичмента против Дональда Трампа — Года полтора назад кто-то из особенно бдительных американских разоблачителей русского заговора написал: смотрите, как синхронно серьезные политические проблемы начались в Великобритании ("брекзит") и США (Трамп), двух лидерах свободного мира. Кому это выгодно? Путину. Так что совпадение, вероятно, не случайное. Если следовать этой восхитительной логике, то могущество Кремля продолжает расти на глазах. В один день — минувший вторник — по "лидерам свободного мира" нанесен двойной нокаутирующий удар.

— Смертельное лекарство — Во Франции идет процесс по делу крупного фармакологического концерна — Наверное, во Франции еще не было такого масштабного судебного процесса, как тот, что сейчас проходит в Париже по делу крупнейшей фармакологической компании "Сервье".

— Рыбаки в дыму — В Норвегии загорелся российский траулер — На борту российского траулера "Бухта Наездник", стоявшего на ремонте в порту норвежского города Тромсе, в среду вспыхнул пожар. На момент подписания номера пожарные все еще боролись с огнем, который серьезно повредил носовую часть судна.

— Премьер разозлился на судей — Борис Джонсон "сбежал" с Генассамблеи ООН — Спустя всего несколько часов после своей пламенной речи перед мировыми лидерами на сессии Генеральной Ассамблеи ООН британский премьер Борис Джонсон, сравнивший себя у трибуны с древнегреческим героем Прометеем, а "брекзит" — с огнем, был вынужден в спешке покинуть Нью-Йорк. Ведь Верховный суд Соединенного Королевства признал его решение о приостановке работы парламента незаконным.

— Министр-фокусник — На Камчатке власти объявили о запуске котельной, которой нет уже 20 лет — Власти Камчатского края объявили о запуске в селе Средние Пахачи Олюторского района котельной, которая уже два десятка лет лежит в руинах. Министр ЖКХ и энергетики края Олег Кукиль отчитался о том, что в этом селе к запуску готов даже не один, а сразу несколько теплоисточников.

— Лес придавил — В Чите арестован "Лучший предприниматель-2016" — По подозрению в незаконной поставке леса в КНР арестована известная в Забайкалье предпринимательница. Под арест взят и ее супруг, имеющий и российское, и китайское гражданство. Задержаны и еще несколько человек, которые могут быть причастны к делу.

— Кража по договору — Закончено следствие о хищении 290 миллионов — Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о мошенничестве на 290 миллионов рублей. Фигурант дела — Юрий Зарицкий, заместитель генерального директора "ФЛК-Комплект". А деньги, по версии следствия, он украл у "Финансовой лизинговой компании", организации с государственным участием в уставном капитале.

— Персидский залив — В Волгограде открылся иранский торговый дом — В Волгограде прошла встреча главы области Андрея Бочарова с губернатором иранской провинции Мазандаран Ахмадом Хоссейнзадеганом. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также взаимодействия в образовании, науке, культуре и туризме. Накануне в городе-герое открылось иранское коммерческое представительство.

— В розыске киберзлодей — Кукольный театр поставит детский спектакль о безопасном поведении в Сети — Новосибирский областной театр кукол планирует поставить необычный спектакль, обучающий детей безопасному поведению в интернете.

— Люди хотят знать — В Санкт-Петербурге прошла конференция "Гранин и Германия" — В государственном музее политической истории России в Санкт-Петербурге прошла международная конференция "Гранин и Германия. Трудный путь к примирению". Вторая часть форума пройдет 15 октября в Берлине. Российских и немецких историков, писателей и ученых интересовало, как после страшной войны, оставившей уродливый шрам на исторической памяти обеих стран, научиться говорить с прощением и пониманием.

— 1083 открытых люка на каникулах — Анна Кузнецова предложила наказывать тех, кто нарушает правила безопасности детей — 1083 открытых люка на улицах городов были обнаружены этим летом в ходе проверки 270 012 объектов на детскую безопасность, сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

— Правила походного ночлега — Разработаны требования пожарной безопасности к палаточным лагерям — МЧС России не намерено запрещать детские палаточные лагеря после расследования пожара в хабаровском лагере "Холдоми". Наоборот, в ведомстве собираются установить требования пожарной безопасности к палаткам. Соответствующие нормы уже разработаны.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Часы надежды: о чем договорились в Москве лидеры России и Венесуэлы — Николас Мадуро предпочел встречу с Владимиром Путиным поездке на Генассамблею ООН — Лидер Венесуэлы Николас Мадуро впервые с прошлого года прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить планы на будущее. Очередные переговоры глав двух государств свидетельствуют о том, что РФ продолжает поддерживать легитимное правительство латиноамериканской страны, заявили "Известиям" в Совете Федерации.

— Депозитив: в Госдуме ждут законопроект о минусовых ставках в октябре — Скорее всего, они затронут только вклады в евро — Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам. Госдума может получить документы, связанные с этой инициативой, уже в октябре, рассказал "Известиям" председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

— В размере клада: в России может появиться налог с криптовалют — Добычу цифровых активов предлагается приравнять к находке денег и разрешить обменивать их на рубли — В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты. Для этого надо юридически признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом — в рамках существующих в мире правовых концепций. Об этом говорится в докладе о криптовалютах, подготовленном Ассоциацией банков России (есть у "Известий").

— Операция "И": поможет ли импичмент демократам в борьбе за Белый дом — Реальная цель запуска процедуры отставки президента — не отстранение от власти Дональда Трампа, а попытка помешать его переизбранию — История противостояния Дональда Трампа и его оппонентов из Демпартии США стремительно превращается в боевые действия. Не сумев разыграть "российскую карту" для запуска импичмента, демократы воспользовались двусмысленными высказываниями Трампа во время июльской беседы с Владимиром Зеленским. Американского лидера обвинили в попытке давления на украинского коллегу с целью получить компромат на своего основного противника на выборах-2020 — Джо Байдена. В ответ Белый дом опубликовал расшифровку переговоров.

— Поворот на права: таксистов ЕАЭС хотят собрать в единый реестр — Приезжих водителей лишат возможности пользоваться "липовыми" удостоверениями — Такси хотят избавить от нелегалов и водителей с поддельными правами: для этого предлагается создать единый реестр автомобилей и цифровые профили шоферов для всех стран Евразийского союза — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Армении, рассказали "Известиям" в Общественном институте развития такси МЕФТ.

— Глубины содержание: ученые подняли пролежавшую 300 лет на дне книгу — На затонувшем недалеко от Петербурга судне впервые в мире был найден полностью сохранившийся фолиант — В России обнаружили полностью сохранившуюся книгу, которая пролежала на морском дне почти 300 лет. Археологи-водолазы Центра подводных исследований Русского географического общества (РГО) подняли фолиант с борта немецкого судна конца XVII – начала XVIII века "Архангел Рафаил", перевозившего контрабандные товары.

— Туманный регион: Лондон склоняется к выходу из ядерной сделки с Ираном — Участники "пятёрки" задумались о новом всеобъемлющем договоре с исламской республикой — Вслед за Вашингтоном Лондон может выйти из иранской ядерной сделки (СВПД). Более того, в Париже и Берлине также начали сомневаться в перспективах договора, который ранее "шестерка" (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) и Иран заключили после многолетних сложных переговоров. Об этом "Известиям" рассказали несколько информированных источников в европейских делегациях на Генсассамблее ООН.

— Разделение с трудом: треть россиян начали сортировать мусор — Слабое развитие инфраструктуры мешает росту грамотного сбора отходов — Число россиян, включившихся в сортировку отходов, за последние четыре года выросло втрое. Каждый третий житель страны уже сдает на переработку макулатуру, батарейки или пластик. Такие цифры приводит Аналитическое агентство НАФИ по результатам исследования.

— Национальный аудит: Счетная палата проанализирует приоритетные проекты — Также контрольные органы считают необходимым совершенствовать систему госуправления — Для достижения прорывных результатов в реализации нацпроектов важна постоянная обратная связь. Об этом президент Владимир Путин заявил, выступая на XXIII конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Так глава государства поддержал руководство Счетной палаты в проведении комплексного анализа нацпроектов.

— Разговорчики в краю: станет ли начало диалога в Гонконге концом протестов — Власти района и Пекин рассчитывают на скорое затишье, но надежд на это мало — В Гонконге 26 сентября пройдет первый раунд прямого диалога властей с рядовыми гражданами. Мероприятие устроено главой администрации Кэрри Лам в надежде, что такое общение позволит сбить протестные настроения, которые гонконгцы демонстрируют на улицах автономии с начала июня. Одновременно с этим Лам дала понять: она не намерена закручивать гайки введением чрезвычайного закона, наделяющего полицейских расширенными полномочиями.

— Продолжение преследует: Нетаньяху вновь доверили формирование кабинета — У действующего премьера есть 42 дня, чтобы собрать коалиционное большинство и удержаться у власти — Вечером 25 сентября разрешилась самая острая политическая интрига Ближнего Востока — президент Израиля Реувен Ривлин определился кому доверить формирование правительства. Выбор в очередной раз пал на действующего премьера Биньямина Нетаньяху, заполучившего по итогам парламентских выборов больше сторонников, чем его главный соперник, лидер оппозиционной партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц. Теперь у Нетаньяху есть 42 дня, чтобы сколотить парламентское большинство — 61 мандат из 120. Весной ему это не удалось.

— Горючая девятка: 9% бензина и дизеля в России — суррогат — Каждая 12-я автозаправка продает некачественное топливо — Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 9%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года. По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось. Однако еще в 2015 году фальсификат находили на каждой пятой заправке.

— Ликвидация класса — Инвесторам ограничат торговлю на бирже — Центробанк предложил новую версию поправок в законопроект "О ценных бумагах". Из-за них оборот на фондовом рынке может снизиться на 20%, а возможности 80% частных инвесторов будут ограничены, говорят брокеры. Накануне обсуждения последней версии документа в Госдуме "Известия" обсудили с участниками рынка, к каким ещё последствиям могут привести изменения в законе.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Возврат на 75 миллиардов — Аркадий Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика "Газпрома", собранного из купленных ранее "дочек" монополии — Аркадий Ротенберг договорился о продаже "Стройгазмонтажа" (СГМ), крупнейшего подрядчика "Газпрома", приблизительно за 75 млрд руб., рассказали РБК два источника, близких к подготовке сделки. Покупателем выступит "Газстройпром", новый единый подрядчик "Газпрома", где у монополии 49%, а остальное—у структур Газпромбанка и физических лиц.

— Баллы для баллотирования — Кремль и Единороссы оценят работу парламентариев, претендующих на участие в предстоящих думскими выборах — Администрация президента и "Единая Россия" изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года.

— Элла Памфилова голосует против всех — Глава ЦИК планирует сменить третьего руководителя петербургского избиркома за три года — Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала руководителю избиркома Санкт-Петербурга уйти в отставку, хотя "дело тут не только в нем", и обвинила во вмешательстве в прошедшие выборы спикера регионального заксобрания Вячеслава Макарова.

— Уотергейт по-киевски — Четыре вопроса о телефонном разговоре американского и украинского президентов — В среду, 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму состоявшихся 25 июля переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Трамп поздравил Зеленского c победой его партии на парламентских выборах и подчеркнул, что США делают очень многое для Украины.

— Прореха биотеха — В какие сферы направлено основное внимание венчурных инвесторов в России — Несмотря на то что биотехнологиям—использованию живых организмов для решения технологических задач— давно прочат роль нового ИТ, на российском венчурном рынке этот сектор в последние два года сокращается, говорится в исследовании компании Dsight, Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций, DS Law и EY. Если в 2016 году аналитики Dsight зафиксировали 24 сделки с биотехстартапами, то в первом полугодии 2019 года состоялось всего две—на $5,1 млн.

— ФНС потерпела техническое поражение — Подрядчику Sakhalin Energy удалось оспорить в суде доначисление налогов на 40 млн руб. — Подрядчику консорциума Sakhalin Energy—компании по бурению нефтегазовых скважин "КСА Дойтаг Дриллинг"—впервые за последние годы удалось оспорить доначисление налогов за выплату дивидендов в офшор, следует из решения Арбитражного суда Сахалинской области.

— Деньги на счетах, а не в экономике — Внушительный рост прибылей крупнейших российских компаний практически не отражается на экономическом росте—это один из главных фактов пятого рейтинга крупнейших компаний РБК 500. Анализ изменений в рейтинге позволяет лучше понять, куда движется российская экономика.

— Банки против толстых кошельков — До 1 октября текущего года все без исключения системно значимые банки обязаны подключиться к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом в очередной раз на форуме "Стратегия розничного бизнеса 2020" напомнила начальник управления департамента национальной платежной системы Банка России Мария Красенкова. Пока из системно значимых финансовых организаций к СБП, в частности, не присоединились Сбербанк и Россельхозбанк.

— "Клиенты останутся только с цифровыми банками" — О задачах цифрового ретейл-банкинга редакции РБК+ рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

— Услуги и сервисы за глаза — Банк России намерен ускорить внедрение биометрии в финансовой сфере. Одним из стимулов может стать введение дополнительных льгот для банков, собирающих данные для Единой биометрической системы.