ПРАГА, 26 сен /ПРАЙМ/. Дальнейшая судьба чешской турфирмы Neckermann, являющейся "дочкой" обанкротившейся британской компании Thomas Cook, будет решена до конца сентября, сообщил РИА Новости замглавы Ассоциации чешских туроператоров Ян Папеж.

Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — британские граждане. Их репатриация является крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время. До последнего момента компания, давно уже испытывавшая проблемы с обслуживанием кредитов, обсуждала условия реструктуризации долгов с основным акционером Fosun Tourism Group и кредиторами, с тем, чтобы закрыть "дыру" в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, однако переговоры провалились.

"До конца сентября должно быть принято решение о том, что дальше делать с чешской турфирмой Neckermann, которая является "дочкой" компании Thomas Cook. Этот вопрос должен быть решен как можно скорее, никто не заинтересован в нынешнем неопределенном существовании этой фирмы. Возможны три варианта решения: или она будет ликвидирована, или продана, или ныне работающий в ней коллектив создаст новую турфирму", — сказал Папеж.

Торговый оборот чешской турфирмы Neckermann в 2018 году вырос на 21% и достиг 995 миллионов крон (около 43 миллионов долларов). При этом чистая прибыль фирмы за этот период, наоборот, снизилась наполовину и составила 15,3 миллиона крон (около 665 тысяч долларов).