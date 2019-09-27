БОДРУМ, 26 сен /ПРАЙМ/, Алена Палажченко. Власти Бодрума будут способствовать развитию бутик-отелей, не отказываясь при этом от системы all inclusive ("все включено"), заявил РИА Новости мэр турецкого города Ахмет Арас.

"У нас есть большие отели, способные принять 300-500 человек. Остальные гостиницы — это, как правило, небольшие бутик-отели. Крупные отели так устроены, что без системы all inclusive они не выживут, потому что иначе не привлекут столько туристов", — сказал собеседник агентства на полях российско-турецких дней, которые проходят в этом городе в рамках перекрестного года культуры и туризма двух стран.

По его словам, в бутик-отелях "туристы намного ближе к местным жителям и традициям, к местной кухне".

"Поэтому мы стараемся поощрять развитие именно бутик-отелей. Но это не значит, что мы собираемся покончить с большими отелями, работающими по системе all inclusive. Потому что у них совсем другая целевая аудитория. И туроператоры предпочитают работать именно с ними", — сказал Арас.

По его словам, чартеры, которые привозят клиентов больших отелей, одновременно доставляют на курорт и туристов-индивидуалов. "Поэтому мы хотим, и нам это выгодно, чтобы существовали две системы: обычные отели и система all inclusive", — добавил мэр Бодрума.