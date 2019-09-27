ООН, 26 сен /ПРАЙМ/. Торговый протекционизм США обсудят на встрече "финансовой двадцатки" в Вашингтоне в середине октября, заявила РИА Новости шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

"Безусловно", — ответила она на вопрос, будет ли подниматься эта тема.

По словам Лукаш, Россия разделяет подход партнеров к этой проблеме как в G20, так и в БРИКС. "По вопросу протекционизма и поддержания свободной торговли, основанной на многостороннем механизме ВТО — в этом мы едины как с партнерами по БРИКС, так и со всеми партнерами Группы двадцати, может быть, за исключением одной страны", — сказала она.

"Это занимает значительную часть дискуссий как в формате БРИКС, так и двадцатки. Мы, естественно, надеемся на совместное обсуждение и совместные позиции с партнерами по БРИКС. В том числе этот вопрос будет продолжен и в рамках финансовой двадцатки, и тем более когда начнется председательство Саудовской Аравии (в G20) с декабря", — добавила шерпа.

По ее словам, пойдет речь и о предотвращении возможной рецессии.

"Признаки рецессии еще неочевидны, но, в отличие от большинства экспертов, представителей и даже лидеров стран… международные организации, такие как МВФ, замечают, что нельзя расслабляться, что тот рост, который сейчас еще наблюдается, может быть недолговечным, и нужно смотреть вперед и готовиться предотвратить возможные кризисы, в каких бы сферах они ни возникли", — сказала российский представитель.

"Именно поэтому механизм "финансовой двадцатки", с нашей точки зрения, не только не теряет, но даже приобретает еще большую актуальность. Сейчас складывается впечатление, что требуется пристальное внимание к финансовым рынкам", — заявила она.