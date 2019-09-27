БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сен /ПРАЙМ/. Группа венесуэльских министров осталась на дополнительные переговоры в Москве после переговоров лидеров России и Венесуэлы, сообщил президент Николас Мадуро.

"Часть нашей делегации осталась в Москве – группа министров, замминистров, глав организаций, чтобы проговорить детали (сотрудничества) с российскими министрами", — сказал он по прилету в Каракас. Выступление транслировалось в Twitter.

По словам президента, во время двухчасовых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным удалось договориться о новой карте сотрудничества, в которой особое внимание уделяется экономическому, промышленному развитию, передаче технологий и приходу новых инвестиций.

Мадуро уточнил, что стороны "подготовили план кооперации с Россией, который гарантирует результативный конец года".

"Мы договорились с Россией получить наилучший конец года, который возможен, только с конкретными результатами в экономическом, финансовом, военном, торговом сотрудничестве, и подготовиться к 2020 и к 2021 годам в части расширения инвестиций, экономики", — рассказал президент.