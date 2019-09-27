МЕХИКО, 27 сен /ПРАЙМ/. Делегация Венесуэлы под руководством президента Николаса Мадуро обсудила с руководством России в ходе официального визита инвестиции в добывающую и пищевую промышленность, а также трансфер технологий, об этом рассказал сам Мадуро в аэропорту Каракаса по возвращении из России.

В среду в Кремле состоялись переговоры Мадуро с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы обсудили все вопросы, касающиеся инвестиций, чтобы открыть возможности для участия российского капитала и технологий в проектах по развитию Венесуэлы в различных областях — золото, алюминий, уголь, никель, пищевая промышленность", — сказал Николас Мадуро. Трансляция выступления велась на странице политика в Twitter.

По словам Мадуро, новая карта взаимодействия двух стран составлена с учетом актуальных потребностей экономики и промышленности Венесуэлы.

"Мы согласовали новую карту взаимодействия, составленную с упором на экономическое и промышленное развитие, а также трансфер технологий, новые инвестиции в страну, необходимые для того, чтобы преодолеть текущую фазу экономического сопротивления и перейти к восстановлению и росту", — подчеркнул Николас Мадуро.