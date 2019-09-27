НИИГАТА (Япония), 27 сен /ПРАЙМ/, Иван Захарченко. Японская префектура Ниигата надеется с помощью тюльпанов, снежных курортов и суши стимулировать развитие связей с Дальнем Востоком России. Как это собираются делать, рассказали РИА Новости руководители местных администраций и бизнеса.

Ниигата расположена на побережье Японского моря, которое отделяет ее от Приморья. Административный центр с одноименным названием Ниигата — это тихий и уютный город, впервые открытый для иностранных кораблей в 1858 году.

СПОРТ И СУШИ В НАДЕЖДАХ ГУБЕРНАТОРА

Губернатор префектуры Хидэё Ханадзуми настроен на развитие связей с Россией решительно, побывав в июне в Приморском и Хабаровском краях.

"Мы заняли активные позиции и условились выработать дорожную карту на три-пять лет для усиленного продвижения связей", — сказал он в интервью РИА Новости.

По словам губернатора, работа над обсуждением дорожной карты уже начата.

"Не останавливаясь только на экономической сфере, мы планируем развивать широкомасштабные связи и в области культуры, спорта, туризма. Чем может быть привлекательна Ниигата для российских туристов, так это зимние виды спорта, ведь у нас много снега, лыжи", — перечислил Ханадзуми.

"Наверное, и в районе Владивостока есть где покататься на лыжах, но, думаю, у россиян могут вызвать интерес и лыжные курорты в префектуре Ниигата, а кроме того горячие источники в снегу, местные блюда, которые, наверное, понравятся людям из России", — сказал губернатор.

Он рассказал, что во время последнего визита на Дальний Восток увидел, как популярны суши в России, однако и во Владивостоке, и в Хабаровске, если речь идет о суши, то в основном имеются в виду роллы. "Конечно, роллы тоже вкусны, но в Японии суши все-таки ассоциируется с другим — комок риса и рыба сверху. В Ниигате производится топовый брэнд риса, и такие суши получаются очень вкусными, мы это стараемся популяризировать", — сказал Ханадзуми.

Так, во время его визита в Россию с помощью японских поваров был организован примерно для 20 поваров японских ресторанов в Хабаровске семинар по обучению технике приготовления суши.

Что же касается японцев, сказал губернатор, то для них, например, Владивосток привлекателен прежде всего тем, что там можно окунуться в самую территориально близкую Японии европейскую атмосферу.

"Для японцев это привлекательный туристический город, и думаю, они будут его посещать. К сожалению, у нас нет регулярного воздушного сообщения, только летний чартер, но мы хотим продвигать инициативу открытия регулярного рейса", — сообщил губернатор.

ТЮЛЬПАНЫ В ЗАМЫСЛАХ МЭРА

Мэр Ниигаты Яити Накахара в интервью РИА Новости обратил внимание, что 2020 год решением лидеров России и Японии объявлен годом межрегионального сотрудничества двух стран, что дает возможность еще более укрепить отношения.

"Сейчас в Ниигате выращивают тюльпаны и продают их России, как и подержанные автомобили. Цифры невелики, но мы надеемся на их рост", — сказал мэр.

По его словам, продают до 130 тысяч тюльпанов в год. "Их доставляют по воздуху. Тюльпаны такие же, как в Голландии, но оттуда они неделю идут, а из Ниигаты в Хабаровск — два часа", — пояснил выгоду градоначальник.

Ниигата имеет очень давнюю историю отношений с Россией. В 1965 году с Хабаровском, в 1991 году с Владивостоком, а с 2005 года с Биробиджаном город развивает побратимские связи.

В эти дни его общественность отмечает 25-летие российского генерального консульства в Ниигате.

"Если Владивосток является окном в Россию в Азиатско-тихоокеанский регион, то Ниигата, побратим Владивостока, является окном Японии в Россию", — сказал РИА Новости по этому поводу российский посол в Японии Михаил Галузин.

По его словам, в этом смысле роль Ниигаты трудно переоценить.

"Город и префектура поддерживают дружеские связи со многими регионами российского Дальнего Востока. Мы надеемся, что эти связи будут укрепляться, особенно в следующем году, когда пройдет год межрегиональных и побратимских обменов между двумя странами", — заключил Галузин.

ИНФОРМАЦИЯ И ТОРГОВЛЯ

Несмотря на территориальную близость, японцы все-таки пока мало знают о России. В Ниигате есть те, кто пытается этот пробел восполнить информационно и продвигать взаимовыгодную торговлю и бизнес.

"Безусловно, внешняя торговля очень важна. В Ниигате много производится известных марок риса, сакэ, печений. Поэтому мы ищем возможности расширения поставок этой продукции в Россию", — сказал РИА Новости президент компании JSN Кацуро Такахаси.

Кроме этого, основанная в Ниигате в 1993 году компания работает над проектом поставок c Дальнего Востока в Японию сельскохозяйственной продукции, рассказал он.

"Прежде всего, это корм для скота из кукурузного силоса, а еще покупаем пиломатериалы из сосны. В основном оборот получается сейчас около 5 миллионов долларов в год, ежегодный рост составляет 30%", — рассказал Такахаси.

Раньше, сообщил он, в Японии не было информации о России, поэтому компания переводила с русского языка новости об экономике на Дальнем Востоке и стала выпускать информационные вестники для бизнесменов и экономистов Японии.

"Японцы представляли себе, что Россия это опасная и холодная страна. С 2005 года мы стали делать журнал, это был очень маленький бизнес", — сказал Такахаси.

И сегодня, по его словам, выходит раз в месяц электронная версия "Россия-цусин" ("Российские известия") и есть еженедельный вестник "Восток-цусин" (Вести "Востока"). "Они распространяются подписчикам на японском языке по электронной почте в формате PDF", — пояснил глава JSN. Это сокращение от Japan Sea Network ("Связи в Японском море").

Постепенно, компания также начала торговать в России, продавать какие-то товары наподобие заварной лапши быстрого приготовления "рамэн", соевого соуса, печений. "Так это превратилось в большой бизнес", — сказал Такахаси.