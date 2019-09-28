МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Финансовый комитет американского сената опубликовал материалы своего расследования, согласно которым Национальная стрелковая ассоциация (NRA) действовала в интересах России в преддверии президентских выборов 2016 года, а в установлении связей между ними участвовала Мария Бутина.

Ниже приводится справочная информация.

Национальная стрелковая ассоциация (National Rifle Association of America, NRA) — некоммерческая ассоциация США, позиционирующая себя как правозащитная организация, нацеленная на защиту прав граждан на ношение огнестрельного оружия, гарантированного Второй поправкой Конституции США.

Национальная стрелковая ассоциация была основана 17 ноября 1871 года в Нью-Йорке полковником Уильямом Конантом Черчем (William Conant Church) и генералом Джорджем Вудом Уингейтом (George Wood Wingate)

NRA сформирована по образцу Национальной стрелковой ассоциации в Великобритании. Штаб-квартира NRA находится в Фэрфаксе, штат Вирджиния.

Первым президентом организации стал генерал Эмброуз Бернсайд (Ambrose Burnside).

В числе руководителей NRA были президент США Улисс Грант (Ulysses Grant), а также генерал Филипп Шеридан (Philip Sheridan).

Изначально организация поставила перед собой целью обучать гражданское население применению огнестрельного оружия в случае начала новой войны.

Согласно уставу ассоциации, она "является не только старейшей стрелковой организацией в Америке, но и образовательной, развлекательной и коммуникационной организацией, посвященной праву каждого американского гражданина владеть и пользоваться огнестрельным оружием в качестве защиты и хобби".

"Национальная стрелковая ассоциация сотрудничает со всеми подразделениями Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки, федеральными агентствами, государственными и местными органами управления, которые заинтересованы в обучении искусству стрельбы из стрелкового оружия и безопасности ношения огнестрельного оружия максимальным числом американцев", — говорится в уставе.

Кроме лоббистской деятельности, ассоциация занимается развитием стрелкового спорта. Перечень направлений деятельности ассоциации состоит из пятнадцати главных направлений работы, включающих в себя почти 120 программ. Есть молодежное и детское направления работы. NRA реализует программы подготовки взрослых охотников.

Отдельное направление работы NRA посвящено стрелковой и охотничьей подготовке женщин. NRA принадлежит Национальный музей огнестрельного оружия.

По последним данным, количество членов Национальной стрелковой ассоциации превысило 5 млн.

В 1934 году Национальной стрелковой ассоциацией был создан отдел по законодательным вопросам.

26 июня 1934 года в США был принят закон об огнестрельном оружии, поддержанный NRA.

В 1949 году NRA запустила программу подготовки охотников.

Убийство президента Джона Ф. Кеннеди в ноябре 1963 года послужило толчком к пересмотру принципа доступности оружия в США, и в 1968 году был принят закон о контроле над оружием, запрещающий продажу оружия по почте. NRA с оговорками поддержала закон.

В 1975 году в структуре Национальной стрелковой ассоциации было сформировано отдельное подразделение — институт законодательных действий, для лоббирования положений Второй поправки Конституции США, включая подготовку законодательных инициатив и работу с политиками.

В 1977 году, на ежегодном съезде ассоциации, были свергнуты более умеренные лидеры группы, и курс NRA радикально изменился. Новые лидеры выступали за строгое толкование Второй поправки и расширение прав на оружие.

В 1980 году NRA оказала поддержку Рональда Рейгану в рамках выборов в президенты США.

Национальная стрелковая ассоциация активно противодействовала кампании Барака Обамы по ограничению оборота оружия и вела эффективную рекламную кампанию, в рамках которой выпустила нашумевший ролик о "лицемерии" президента.

В мае 2016 года поддержкой Национальной стрелковой ассоциации США заручился фактический кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Он пообещал в случае избрания отменить в США "зоны без оружия", заявил об этом, выступая на ежегодной конференции организации в штате Кентукки.

16 июля 2018 года в США была задержана россиянка Мария Бутина по подозрению в шпионаже в пользу России.

По предположению американских СМИ, Бутина пыталась наладить связи с Национальной стрелковой ассоциацией. Предполагаемая связь замглавы Центробанка Александра Торшина с NRA через Бутину преподносилась как доказательство "сговора" президента Дональда Трампа с Россией на том основании, что NRA поддерживает республиканцев и Трампа. В МИД России заявляли, что заявления о "влиянии" Бутиной на выборы в США через Национальную стрелковую ассоциацию — заказ определенных политиков в США.

7 сентября 2019 года городской совет Сан-Франциско (Калифорния) решил причислить Национальную стрелковую ассоциацию к "местным террористическим организациям.

27 сентября 2019 года Финансовый комитет американского сената опубликовал материалы своего расследования о связях NRA с Россией в преддверии президентских выборов 2016 года. Национальная стрелковая ассоциация обвиняется в том, что она действовала в интересах России, а также в нарушении имеющегося статуса, свободного от налогообложения.