БУЭНОС-АЙРЕС, 28 сен /ПРАЙМ/. ЦБ Аргентины опубликовал список на 29 страницах, где приводятся данные о гражданах, нарушивших ограничения властей по покупке долларов, им могут грозить санкции со стороны властей, следует из сообщения регулятора.

Список содержит сотни фамилий, номера паспортов и регистрации в налоговой. Он направлен в адрес банков и обменников. В обращении отмечается, что данные организации должны быть готовы к тому, чтобы "без предварительного согласования с ЦБ не совершать обменные операции… на имена или счета (указанных лиц — ред)".

Правительство Аргентины на фоне обвала песо, произошедшего после праймериз 11 августа, ввело ежемесячный лимит на покупку для физических лиц в размере 10 тысяч долларов. Как поясняли РИА Новости в обменных пунктах Буэнос-Айреса, данное ограничение касается тех, у кого открыты счета в банках. Для тех же, кто меняет доллары в обычных обменниках, лимиты еще более жесткие – 1000 долларов в месяц.

Власти Аргентины пригрозили гражданам, которые превысят лимит в 10 тысяч долларов, санкциями. Как сообщал ранее телеканал TN со ссылкой на временного главу Сената Федерико Пинедо, они могут заплатить десятикратный штраф или получить до восьми лет тюрьмы в случае повторного нарушения.

В последнее время Аргентина переживает усугубление экономического кризиса, что было вызвано итогами президентских праймериз, когда левоцентристская оппозиция с большим отрывом опередила команду действующего президента. На следующий день после голосования биржи рухнули на 38%, а песо обвалился почти на 30% и до сих пор не смог отыграть падение.