МОСКВА, 28 сен /ПРАЙМ/. Перед заключением договора страхования своей загородной недвижимости нужно обратить внимание на ряд важных моментов, среди которых опыт страховщика, список покрываемых рисков, положенная при страховом случае выплата и другие, рассказал агентству РИА Новости начальник управления андеррайтинга по страхованию имущества и ответственности СК "МАКС" Дмитрий Макаров.

Прежде всего Макаров советует узнать побольше о страховых компаниях, у которых есть такой продукт. Лучшим для сотрудничества он считает страховщика, у которого богатый опыт в розничном страховании.

"При выборе страховщика следует ознакомиться с правилами страхования и получить у представителя страховщика разъяснения для полного понимания списка предлагаемых рисков, так как у страховых компаний может быть разный набор базовых рисков и покрытия", — продолжил Макаров.

В случае с дачей есть два основных сценария, по которым может осуществляться страхование, добавляет эксперт. Первый предполагает индивидуальный подход: учитываются все пожелания клиента, зачастую представители страховщика выезжают на место для осмотра страхуемого объекта. Можно купить и так называемый коробочный продукт с готовым пакетом рисков. Это займет намного меньше времени, но индивидуальные пожелания останутся за бортом.

Также Макаров выделил ряд факторов, которые непосредственно повлияют на стоимость полиса, а значит тоже требуют внимания. Цена страховки будет зависеть от того, какой будет установлен лимит страхового покрытия по договору, из какого материала сделаны стены дома, есть ли рядом источники открытого огня (что особенно актуально для бань и саун).

Наконец, эксперт напомнил, что при наступлении страхового случая для получения выплаты клиенту потребуются справки из государственных учреждений — пожарной службы, полиции, которые подтвердят факт события и причины, к нему приведшие.