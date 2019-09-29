МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога при получении материальной помощи от образовательных учреждений, соответствующий документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.

Документ, инициированный группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ материальную помощь в пределах 4 тысяч рублей в год, которую выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, ассистентам-стажерам организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам.

"Внести в пункт 28 статьи 217 части второй налогового кодекса РФ… изменение, дополнив его абзацем следующего содержания: "суммы материальной помощи, оказываемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистент-стажерам", — говорится в документе.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Ранее Яровая напомнила журналистам, что материальная помощь – это особая выплата, связанная с трудной жизненной ситуацией. Поэтому очень важно, чтобы такая помощь дошла до человека, который нуждается в ней, в полном объеме, считает она.