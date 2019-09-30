МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Прогнозный план приватизации федерального имущества на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусматривает снижение доли участия РФ в "Русгидро", "Совкомфлоте", "Транснефти", "Ростелекоме", "Россетях" и ОЗК, говорится в материалах к проекту бюджету, внесенных в Госдуму.

"До 2022 года планируется сократить долю участия РФ в уставных капиталах акционерных обществ "Русгидро", "Современный коммерческий флот", "Транснефть", "Ростелеком", "Российские сети", "Объединенная зерновая компания", — говорится в документе.

Конкретные сроки и способы приватизации этих компаний будут определяться правительством РФ с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов, отмечается в материалах.

"В отсутствие принятых правительством РФ решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2020-2022 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний не прогнозируется", — говорится в документе.