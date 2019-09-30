МОСКВА, 30 сен /ПРАЙМ/. Министерство иностранных дел России выразило крайнее недоумение новым пакетом антироссийских санкций США, Москва не оставит этот шаг без ответа, говорится в комментарии департамента информации и печати ведомства.

Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций против двух россиян и трех связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным компаний за "вмешательство в выборы", под санкции также попали яхта и три самолета. Речь идет о якобы имевших место попытках повлиять на промежуточные выборы в конгресс в 2018 году. Как пояснили в минфине, "сегодняшние санкции увеличивают давление на уже находящегося под ними Евгения Пригожина", а также являются частью работы властей США по предотвращению иностранного вмешательства в выборы, в том числе в 2020 году.

"Выражаем крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных администрацией США 30 сентября. Под них подведены произвольно выбранные россияне, гражданка Тайваня, коммерческие организации, зарегистрированные на Сейшельских островах, в Чехии и ряде других стран, несколько воздушных и морских судов. Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным", — заявили в МИД.

В ведомстве обратили внимание, что в отношении некоторых лиц санкции "вводятся уже по второму и третьему кругу". "То ли у авторов санкционных реестров не хватает фантазии, то ли они запутались в своих многочисленных списках", — отметили в МИД.

Министерство отметило, что рассматривают введение новых санкций как отражение "охватившего США внутриполитического кризиса, в котором российская тематика намеренно используется частью вашингтонского истеблишмента в качестве инструмента для достижения собственных конъюнктурных целей".

"Но тем должностным лицам, которые идут на поводу откровенных русофобов, стоит задуматься, что их действия противоречат публичными заявлениям американского руководства о стремлении к нормализации двусторонних отношений, усиливают напряженность на международной арене. Как и раньше, антироссийский выпад не останется без ответа. Одновременно призываем американских политиков прекратить бестолковые игры в санкции, результат которых равен нулю, вернуться на позиции здравого смысла", — добавили в МИД.