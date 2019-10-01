МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Банк России почти в два раза сократил долю доллара в структуре резервов — до 23,6% по состоянию на 31 марта 2019 года против 43,7% годом ранее, одновременно нарастив долю юаня, евро и золота, следует из "Обзора деятельности Банка России по управлению активами в иностранных валютах и золоте".

Согласно документу, за отчетный период доля евро выросла до 30,3% по состоянию на конец марта текущего года с 22,2% годом ранее, доля золота — до 18,2% с 17,2%, доля юаня — до 14,2% с 5%. Вместе с тем, регулятор сократил долю фунта стерлингов — до 6,6% с 7,9%. Также увеличилась и доля прочих валют в общей структуре резервов — до 7,1% с 4%.

В структуре активов Банка России к прочим валютам отнесены в том числе активы в японских иенах (3,9%), канадских (2,5%) и австралийских (0,8%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны, указали в ЦБ.

В документе отмечается, что за рассматриваемый годовой период объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте увеличился на 27,2 миллиарда долларов и составил 487,4 миллиарда долларов. "Основным фактором их роста стали сделки по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, которые совершались Банком России в связи с приобретением у него иностранной валюты Федеральным казначейством в рамках бюджетного правила. Другим фактором роста объема активов являлись сделки покупки золота у российских кредитных организаций. Частично рост активов был нивелирован изменением курсов иностранных валют к доллару США", — пояснил регулятор.

Наиболее высокую доходность среди фактических портфелей валютных активов показал юань — 4,39% годовых, доходность доллара США составила 1,43% годовых. Вместе с тем доходность евро показала отрицательную величину (-0,25%).

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).