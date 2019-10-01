КИЕВ, 1 окт /ПРАЙМ/. Национальный банк Украины прогнозирует снижение учетной ставки до 9% к концу 2020 года и до 8% к концу 2021 года, говорится в сообщении регулятора.

Национальный банк Украины в сентябре понизил учетную ставку с 17% до 16,5% годовых. По словам главы регулятора Якова Смолия, в дальнейшем цикл смягчения монетарной политики продолжится при условии устойчивого замедления инфляции до цели 5%, причем темпы снижения учетной ставки до нейтрального уровня 8% будут зависеть от рисков как внутреннего, так и внешнего происхождения. В случае ускорения реализации структурных реформ Нацбанк видит возможности для быстрого снижения учетной ставки.

"Прогноз Национального банка — снижение учетной ставки до 9% на конец следующего года и 8% на конец 2021 года. В то же время проведение структурных реформ, таких как запуск рынка земли и завершение судебной реформы позволит ослабить кредитные риски, которые банки также закладывают в процентные ставки", — говорится в сообщении банка в Facebook.