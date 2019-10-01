МЕХИКО, 1 окт /ПРАЙМ/. Мексика планирует обновить гибкую кредитную линию МВФ на 73 миллиарда долларов, которая закрывается в конце октября, сообщил журналистам министр экономики страны Артуро Эррера.

"Действующая кредитная линия истекает в последний день октября, и мы уже ведем переговоры об этом. (Кредитная линия МВФ) это как страховка от ограбления — не хочется, чтобы грабили, но лучше иметь страховку", — цитирует министра издание Financiero.

По словам Эрреры, объем кредитной линии изменится незначительно и составит 73,4 миллиарда долларов.

"С МВФ мы договорились постепенно снижать объем. Эти линии открываются с двухгодичными контрактами и возможностью пересмотра условий в середине периода", — пояснил чиновник.

Гибкие кредитные линии МВФ появились после экономического кризиса 2008-2009 годов. Мексика — одна из последних стран, использующих этот финансовый инструмент.