МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Достройка "Северного потока-2" потребует четырех-пяти недель, и разрешения от Дании на прокладку трубопровода еще можно ждать, сообщил журналистам в кулуарах Российской энергетической недели глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

"Нам надо четыре-пять недель, чтобы закончить все. Еще есть ноябрь-декабрь, это два месяца, это восемь недель, поэтому мы еще укладываемся. Поэтому ждем", — ответил Зубков на вопрос о сроках ожидания разрешения от Дании для "Северного потока-2".

Он уточнил, что четыре-пять недель — время, нужное на полную достройку "Северного потока-2", если Дания даст разрешение.

"Ну скоро… Критический момент — я даже не могу сказать, будет ли он критический. В любом случае газопровод будет построен и причем тут какой-то критический момент", — ответил он на вопрос о критическом сроке для получения разрешения от Дании.

Зубков также считает, что ситуация с выдачей Данией разрешения на "Северный поток-2" чисто геополитическая, она связана с желанием США заместить газ РФ своим СПГ. "Действительно, два года заявки "Газпрома" не рассматриваются, решение не принимается, хотя когда строился "Северный поток", все разрешения были даны. И "Северный поток-2" по сути проходит так же, как "Северный поток". Понятно, что это чисто геополитическая ситуация, связанная с тем, что Соединенные Штаты Америки хотят заместить часть нашего российского газа собственным СПГ", — заявил Зубков.

"В Дании должны понимать, что никаких объективных причин для того, чтобы не согласовать прохождение ("Северного потока-2" — ред.) нет, тем более они буквально недавно согласовали в том же месте прохождение газопровода, который идет из Норвегии в Польшу… Если не согласуют, обойдем эти экономические зоны Дании, будет дольше, будет дороже", — сообщил также Зубков.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия рассчитывает, что "Северный поток-2" будет реализован в заявленном маршруте, хотя есть и другие варианты.

По его словам, РФ по-прежнему считает, что у Дании нет оснований не дать разрешение на строительство газопровода.

"Проект реализуется, мы ждем решения Королевства Дания по выдаче разрешения. Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения. Просто этот проект будет несколько дороже, и несколько по времени будет дольше реализован", — сказал Новак на сессии Российской энергетической недели.

"Тем не менее, мы еще рассчитываем на то, что этот проект будет реализован в том маршруте, по которому была подана заявка на получение разрешения. И не видим здесь никаких оснований для того, чтобы не выдать такое разрешение", — добавил он.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Оператору проекта Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.