МОСКВА, 2 окт /ПРАЙМ/. Первое заседание Совета предпринимателей РФ-США может пройти в октябре, обе стороны в этом заинтересованы, заявил посол США в Москве Джон Хантсман в своем прощальном интервью изданию "Коммерсант".

Посол напомнил, что у стран уже были конкретные договоренности по поводу Совета предпринимателей, "финализировать их предполагалось в ходе встречи двух президентов на полях прошлогоднего саммита G20 в Аргентине". Однако из-за инцидента в Керченском проливе планы были отменены.

"Но хоть планы и не реализовались, концепция остается правильной и рациональной. Ее воплощение пошло бы на пользу деловым кругам обеих стран. И я верю в то, что она будет воплощена. Может быть, уже в этом октябре или когда-нибудь позже. Обе стороны в этом заинтересованы. Надо просто найти подходящее время и место", — сказал он.

Хантсман также добавил, что совет экспертов последует за диалогом бизнес-лидеров.

"Будем идти шаг за шагом. Пусть хотя бы один канал заработает. Тем более что обсуждается и идея задействования одной из нескольких уже существующих американо-российских экспертных площадок и поднятия ее на другой уровень", — добавил он.