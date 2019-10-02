ВАШИНГТОН, 2 окт /ПРАЙМ/. США могут ввести пошлины на вино и сыры из ЕС после решения Всемирной торговой организации (ВТО) по делу о субсидировании европейскими странами концерна Airbus, заявил госсекретарь Майк Помпео.

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на 7,5 миллиарда долларов в год.

"Мы в скором времени начнем работать над тем, каким будет наш ответ. И это, конечно, тот случай, когда некоторые из товаров, которые вы там описали, могут быть в тарифном списке. Это возможно", — заявил Помпео в интервью телеканалу Sky TG24, отвечая на вопрос о возможных пошлинах на сыр и вино из ЕС.