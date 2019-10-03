МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Россия будет готова стать стратегическим партнером Кубы, если та примет решение о создании собственной атомной энергетики, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько в преддверии визита российского премьера на Кубу.

Он напомнил, что сейчас действует рамочное межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, которое позволяет обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес.

"Как информируют кубинские коллеги, они не планируют создание в стране атомной энергетики. Если это решение будет пересмотрено, то, конечно, Россия будет готова стать стратегическим партнером Кубы на этом направлении. Предпосылки для этого имеются, включая кадровый корпус высокопрофессиональных кубинских физиков и инженеров-атомщиков, прошедших обучение в советских и российских вузах", — сказал Приходько.

"В настоящее время обсуждается целый ряд интересных проектов по линии так называемых неэнергетических применений мирного атома. Конкретно речь идёт об использовании ядерных технологий в медицине и сельском хозяйстве", — добавил он.