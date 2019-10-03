ВАШИНГТОН, 3 окт /ПРАЙМ/. Корпорация Apple выступила в верховном суде США против депортации иммигрантов, привезенных в США нелегально в детском возрасте.

Суд решает вопрос о законности возможной отмены программы DACA, которая позволяет этой категории иммигрантов ("мечтателям") получать защиту от депортации из США. Многие из них всю свою жизнь прожили в Америке и не владеют языком родителей, при этом они не вправе легально находиться в США. Программу неопределенно долгой отсрочки депортации "мечтателей" ввела администрация Барака Обамы. Дональд Трамп допустил возможность отмены DACA.

"Наш интерес в этом деле простой: мы в ужасе от перспективы того, что наших коллег, подпадающих под программу DACA, нужно будет буквально вырвать из структуры нашей компании", — написали в верховный суд генеральный директор Apple Тим Кук и старший вице-президент компании Дейрдре О'Брайен.

Apple не является стороной процесса, и документ приложен к разбирательству в виде экспертного заключения.

Руководство компании отметило, что в Apple работают 443 "мечтателя" из 36 штатов. Эти люди необходимы компании для ее процветания, а без них Apple станет "более слабой и менее конкурентной", пишут Кук и О'Брайен.

"Мы приняли решение нанять их не из доброты или альтруизма. Мы сделали это потому, что "мечтатели" воплощают собой инновационнную стратегию Apple", — пояснило руководство компании. По их заявлению, "мечтатели" отличаются богатством культурного бэкграунда, уникальной компетенцией и деловыми качествами.

Тем не менее, в Apple подчеркивают, что руководствуются в этом деле прежде всего моральными, а не меркантильными соображениями. "Это вопрос морального плана. Наша страна заключила сделку с очень уязвимой частью общества, которая заинтересована в светлом будущем, и мы должны сохранить эту сделку", — пишут Кук и О'Брайен.

На программу защиты от депортации DACA подали заявления около 700 тысяч человек.

В августе 2018 года федеральный суд постановил, что программа может противоречить конституции, хотя и позволил ей действовать до окончания разбирательства в высших инстанциях. Верховный суд, как ожидается, выскажется по этому вопросу не ранее 2020 года.