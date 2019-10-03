МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Средняя цена мобильного телефона на сервисе бесплатных объявлений "Авито" по итогам третьего квартала 2019 года составила 12 346 рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и на 6% — по сравнению со вторым кварталом 2019 года, сообщили РИА Новости в компании.

По данным "Авито", наиболее первое место по доступности мобильных телефонов среди 23 крупнейших российских городов занял Омск, где средняя стоимость устройства составила 8645 рублей, снизившись за год на 11%. За ним следуют Тольятти (средняя цены — 8699 рублей, рост на 5% за год) и Барнаул (8998 рублей, снижение на 5%).

Самый высокий средний ценник на мобильные телефоны в Новосибирске – 14 539 рублей, за год он вырос на 23%. Средневзвешенная цена смартфона по России составила 12 300 рублей. Это на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и на 6% больше, чем во втором квартале 2019.

Как отметили в "Авито", мобильный телефон – по-прежнему самое популярное устройство в разделе "Бытовая электроника" на сервисе. Наибольшим спросом в третьем квартале, как и ранее, пользовались устройства iPhone со средней ценой в 20 368 рублей, подорожав на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Мобильные устройства Samsung, главного соперника iPhone, занимают второе место, как и в прошлом году. В среднем телефоны этой марки стоят около 12 тысяч рублей (рост 8,8% за год). Тройку лидеров замыкает китайский бренд Xiaomi, стоимость устройств которого за год снизилась на 0,6% — до 11 359 рублей.

Всего в России в третьем квартале на iPhone пришлось 52,4% всего спроса, на Samsung – 18,5%, на Xiaomi и Huawei – 9,3% и 7,5% соответственно. На остальные марки, вошедшие в топ-15 по популярности у россиян – 12,3% спроса.

Предложение мобильных телефонов по сравнению с третьим кварталом 2018 года выросло во всех крупнейших городах России, максимально – в Ижевске (на 41%), Барнауле (40%) и Казани (37%).