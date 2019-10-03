МОСКВА, 3 окт /ПРАЙМ/. Индекс "Кофе с молоком", отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них, в августе 2019 года вырос лишь на 0,1% относительно июля благодаря росту потребления шоколада, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Динамика индекса "Кофе с молоком" сохранила в августе стабильность вслед за неизменной же прохладной погодой. И если в июле "Кофе с молоком" вырос вопреки традициям, то в августе он закрепил эти позиции, показав минимальные изменения. Так, за месяц индекс простых удовольствий вырос всего на 0,1% до показателя в 918 процентных пунктов", — говорится в исследовании.

Рост показателя, хотя и небольшой, обеспечил шоколад — его купило на 4% больше российских домохозяйств, чем месяцем ранее. "При снижении цены на шоколад на 1,2% его было куплено на 11% больше по объему, чем в июле", — отмечает "Ромир". Объемы покупки воды в августе выросли на 2,8%, тогда как ее стоимость стала меньше на 2% к июлю.

Объемы покупок кофе снизились на 1,8%, его цена — на 0,6%. Покупки молока уменьшились на 4%, но цена несколько выросла к июлю — на 0,4%. "Ромир" также указывает, что данное исследование о динамике индекса "Кофе с молоком" является последним. Президент "Ромира" Андрей Милехин отметил, что за время расчета индекса покупательская корзина существенно изменилась и составляющие индекса все чаще входят в базовый набор продуктов.

"Это говорит и о повышении уровня жизни наших сограждан, которые уже не воспринимают кофе или шоколад, как нечто особенное и не входящее в их стандартную потребительскую корзину. При учете всех этих факторов составляющие нашего индекса перестают быть корректными индикаторами. Поэтому мы приступили к поиску новых показателей, через призму которых мы продолжим более детально изучать современного потребителя", — добавил Милехин.

Базой для расчета индекса "Кофе с молоком" являются цены и объемы потребления кофе, молока, бутилированной воды и шоколада — продуктов, в целом не являющихся товарами первой необходимости. Индекс рассчитывается на основе данных скан-панели домохозяйств "Ромира", а это исследование базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением более 10 тысяч человек.