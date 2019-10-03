ВЛАДИВОСТОК, 3 окт /ПРАЙМ/. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе своей рабочей поездки в Приморье, оказался недоволен расходованием денег и проведением ремонта дорог во Владивостоке.

"Эти деньги выделены по поручению президента Российской Федерации для того, чтобы город был красивый и по нему могли люди спокойно передвигаться. Просто выровнять (полотно) и поменять бордюр — это не за президентские деньги", — сказал Трутнев.

Он добавил, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои деньги, а расширение улиц и дорог — за выделенные федеральным центром.

Он также добавил, что для решения дорожного вопроса Владивостока городские власти должны объединить свои усилия с ГИБДД и обязательно вынести вопрос на общественные слушания, так как все это делается для людей.

Трутнев добавил, что деньги выделялись для организации дорог, а не для "реставрации ям". "Увидел не то, что мы вам поручили, вы бюджетные деньги тратите не туда", — заявил он мэру Олегу Гуменюку.