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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт /ПРАЙМ/. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе своей рабочей поездки в Приморье, оказался недоволен расходованием денег и проведением ремонта дорог во Владивостоке.

"Эти деньги выделены по поручению президента Российской Федерации для того, чтобы город был красивый и по нему могли люди спокойно передвигаться. Просто выровнять (полотно) и поменять бордюр — это не за президентские деньги", — сказал Трутнев.

Он добавил, что текущие виды работ администрация города должна делать за свои деньги, а расширение улиц и дорог — за выделенные федеральным центром.

Он также добавил, что для решения дорожного вопроса Владивостока городские власти должны объединить свои усилия с ГИБДД и обязательно вынести вопрос на общественные слушания, так как все это делается для людей.

Трутнев добавил, что деньги выделялись для организации дорог, а не для "реставрации ям". "Увидел не то, что мы вам поручили, вы бюджетные деньги тратите не туда", — заявил он мэру Олегу Гуменюку.

Вице-премьер отметил, что работа мэра — "не из окна смотреть, а обеспечивать работы". Деньги были выделены под вашу ответственность", — сказал он Гуменюку, который не смог ответить на прямой вопрос полпреда, почему на некоторых объектах работы выполнены всего на 20-30%, а других — на 70%. Ответ о том, что лето было дождливым и это не позволило проводить ремонт дорог в графике, Трутнева не устроил: он искренне удивился, что над одними дорогами шел дождь, а над другими нет.

Ремонт дорог Владивостока полпред назвал принципиальным и обратился к руководителю города и краевого ГИБДД с тем, что у них "должна быть одна позиция, а потом эта позиция должна совпадать с интересами горожан в полном объеме".

"Не бывает задач без решения. Делайте — и реконструкцию, что хотите делайте — дороги (которые ремонтировать) вы выбирали сами", — заключил Трутнев.