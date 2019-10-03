С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — ПРАЙМ. Цена поставок по "Силе Сибири" четко оговорена контрактом, в то же время по вопросу цены возможных дополнительных поставок Китай и "Газпром" ведут переговоры, сообщил журналистам вице-президент PetroChina Company Limited (дочерняя компания CNPC) Лин Сяо в кулуарах Петербургского международного газового форума.

"Поскольку цена (законтрактованного объема — ред.) уже четко закреплена в контракте по купле-продаже природного газа по этому газопроводу, поэтому мы будем четко принимать этот газ именно по этой цене", — ответил он на вопрос, устраивает ли Petrochina цена по поставкам газа по "Силе Сибири".

В то же время, отвечая на вопрос о том, будет ли отличаться цена по возможным дополнительным поставкам по газопроводу, которые обсуждают "Газпром" и Китай, Сяо ответил: "Об этом вопросе еще идут переговоры, поскольку еще идет переговорный процесс. Я думаю, что в этом процессе у каждой из обеих сторон есть своя потребность, есть свое желание. Но пока идут переговоры".

При этом на уточняющий вопрос, устраивает ли полностью китайскую сторону уже существующая цена, топ-менеджер сообщил: "Если бы текущая цена полностью устраивала нас, то тогда не нужно было бы переговаривать о цене по дополнительным поставкам".