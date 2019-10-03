ГАВАНА, 3 окт /ПРАЙМ/. Москва и Гавана намерены прорабатывать вопрос продовольственной безопасности Кубы, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Сейчас вот мы будем прорабатывать вопросы продовольственной безопасности Кубы, это связано с поставкой зерновых, с поставкой продукции животноводства", — сказал Борисов.

"Он отметил, что характер отношений РФ и Кубы стал "более продуманным, системным, и все совместные проекты имеют долгосрочный характер".