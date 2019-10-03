БРЮССЕЛЬ, 3 окт /ПРАЙМ/, Мария Князева. Риск того, что очередной раунд торговых переговоров США и Китая опять в итоге окажется напрасным, ещё сохраняется, говорится в аналитике ING.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время стороны не раз садились за стол переговоров, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова взаимно повышали импортные пошлины. Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел 31 июля. Очередная встреча ожидается 10-11 октября.

"После более чем двухмесячной передышки китайские и американские торговые представители возвращаются за стол переговоров на следующей неделе… Непостоянная риторика президента (США Дональда — ред.) Трампа в отношении торговой практики Китая, и рассмотрение Соединенными Штатами возможности ограничения финансовых потоков в Китай, также означают, что риск еще одного раунда переговоров, который закончится впустую, все еще существует", — говорится в отчете.