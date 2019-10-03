ГАВАНА, 3 окт /ПРАЙМ/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и Куба продолжат укреплять стратегическое партнерство, оказывать друг другу поддержку в совместных проектах в различных сферах.

"Мы с (главой Кубы) Мигелем Диасом-Канелем Бермудесем подтвердили наш настрой на то, чтобы укреплять стратегическое партнерство, и те документы, которые только что были подписаны, об этом свидетельствуют лучше наших слов. Мы договорились и дальше оказывать активную поддержку совместным масштабным проектам в самых разных сферах — и транспорта, и инфраструктуры, и сельское хозяйство, и, конечно, энергетика, и высокие технологии, и цифровое развитие", — сказал Медведев по итогам переговоров с лидером Кубы и церемонии подписания совместных российско-кубинских соглашений.

Глава российского правительства добавил, что российский бизнес готов участвовать в модернизации различных отраслей Кубы, а российское государство намерено ему в этом содействовать.