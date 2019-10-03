РИМ, 3 окт /ПРАЙМ/, Сергей Старцев. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предположил, что в ответ на введение новых американских пошлин на европейские товары могут последовать аналогичные меры со стороны ЕС, но призвал прекратить торговую войну и перейти к диалогу.

В среду арбитр ВТО из-за субсидирования европейского авиастроительного концерна Airbus разрешил США ввести ответные торговые меры по отношению к ЕС на общую сумму 7,5 миллиарда долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил в этой связи о введении новых пошлин в размере 10% на воздушные суда, и 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, импортируемую из ЕС. Данное решение должно вступить в силу 18 октября.

"Возможно, что американское решение может стать причиной аналогичных европейских мер в отношении США. Но мы считаем, что ни ЕС, ни США не должны вести войну пошлин, которая ослабила бы обе стороны. Мы убеждены, что лучшим решением всегда является диалог", — подчеркнул глава МИД в специальном письме, которое он в четверг направил итальянским производителям. Его текст опубликован на сайте ведомства.