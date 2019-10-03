ГАВАНА, 3 окт /ПРАЙМ/. США пока не проявляют готовности сформулировать свой подход к формированию состава и формата российско-американского делового совета, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"К сожалению, состав делового совета пока окончательно не согласован, стороны обсуждали и продолжают обсуждать, как я понимаю, различные варианты… Пока американские коллеги не проявляют встречную готовность сформулировать свой подход к составу, формату и уровню представительства в этом органе. Мы их к этому побуждаем по различным линиям, в том числе МИД активно работает над этим", — сказал Рябков.

"Если американская сторона дозреет к конкретизирует свою позицию, мы это будем приветствовать", — добавил он.