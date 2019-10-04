ХЕЛЬСИНКИ, 4 окт — ПРАЙМ. Финская Nokian Tyres, крупнейший в мире производитель шин для сложных климатических условий, открыла свой первый завод в американском Дейтоне, штат Теннесси, сообщает компания в пресс-релизе.

На текущем этапе на предприятии занято до 400 человек, в том числе тех, кто прошел подготовку на других заводах компании в России и Финляндии. Завод в настоящее время находится на стадии опытного производства и будет готов производить шины для коммерческого использования в начале 2020 года. Nokian Tyres поставила перед собой цель удвоить продажи в Северной Америке за пять лет.

"Торжественное открытие дейтонского завода является ключевой вехой на нашем пути роста… Североамериканская фабрика обеспечивает превосходные отношения с нашими клиентами, производя безопасные, устойчивые продукты, которые приспособлены к потребностям североамериканских потребителей", — отметила президент и исполнительный директор Nokian Tyres Хилле Корхонен, слова которой приводятся в сообщении.

Производственное предприятие площадью 830 тысяч квадратных метров стоимостью 360 миллионов долларов будет обслуживать клиентов в США и Канаде. Оно будет специализироваться на выпуске всесезонных шин для легковых и легких грузовых автомобилей. По планам Nokian Tyres, завод будет производить 4 миллиона шин в год и хранить на складах до 600 тысяч единиц продукции.

Дейтонский завод дополнит существующие производственные возможности Nokian Tyres в России и Финляндии и позволит Nokian Tyres расширить свое глобальное присутствие в мире, отмечали ранее в компании.

Nokian Tyres — самый северный в мире производитель шин и одна из самых устойчивых компаний в отрасли. Выпуск шин на собственных заводах ведётся в городах Нокиа, в Финляндии (6 миллионов шин в год) и российском Всеволожске, Ленинградская область (14 миллионов шин в год). Также компания размещает заказы на производство шин под своим брендом на сторонних предприятиях.

В 2018 году оборот компании составил около 1,6 миллиарда евро, в ней работали около 4,8 тысячи человек. Акции Nokian Tyres торгуются на бирже Nasdaq Хельсинки.