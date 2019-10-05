СТАВРОПОЛЬ, 5 окт — ПРАЙМ. Группа компаний "Белая Дача" в ноябре текущего года планирует запустить в Предгорном районе Ставропольского края вторую очередь тепличного комплекса "Долина солнца", что позволит в 2,5 раза увеличить производство томатов — до более чем 5 тысяч тонн в год, заявил РИА Новости гендиректор ООО "Долина солнца" Янис Галаниди в рамках пресс-тура федеральных СМИ по Ставрополью.

В конце 2017 года "Белая Дача" запустила в Ставропольском крае первую линию тепличного комплекса стоимостью 2,5 миллиарда рублей для выращивания салата разных сортов и томатов, на площади в 6 гектаров. На сегодняшний день "Долина солнца" производит около 300 тонн салата и около 2 тысяч тонн томатов в год.

"В ноябре мы должны уже запустить полностью вторую очередь. По инвестициям укладываемся в 1,4 миллиарда рублей", — сказал Галаниди. Он уточнил, что площадь новых теплиц составит 7,5 гектара, они будут полностью предоставлены под томаты. "Планирует выйти на общую урожайность более 5 тысяч тонн", — добавил собеседник.

Основной промышленный сорт томата, выращиваемый на предприятии, — гибрид "Мерлиз", еще порядка десяти сортов находятся в испытаниях. Продукция поступает на перерабатывающие предприятия в качестве импортозамещающей.

Группа компаний "Белая Дача" — холдинг, специализирующийся на реализации девелоперских проектов в индустриальной, коммерческой и жилой недвижимости. Одно из направлений деятельности "Белой Дачи" — выращивание салатов и производство салатных смесей. Продукция компании поставляется, в частности, в рестораны McDonald's, KFC и Burger King на всей территории России.