С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт /ПРАЙМ/. Ozon обещает рассмотреть все обращения курьеров, которые не вышли на работу в Санкт-Петербурге из-за претензий по выплате зарплаты, сообщили РИА Новости в компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что около 40 курьеров Ozon в Петербурге в субботу не вышли на работу из-за претензий по выплате зарплаты и условиям труда.

"Сегодня часть курьеров Ozon не вышла на работу. Инициативная группа — в ней порядка 25 человек — обратилась к руководству компании, по большей части обращения связаны с некорректными выплатами и формированием заработной платы. Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно — в ближайшие два рабочих дня", — сказала представитель компании.

Она отметила, что в связи со сложившейся ситуацией не все посылки могут быть доставлены клиентам в субботу, однако их оперативно доставят в ближайшие дни.

"Сегодня могут быть доставлены не все клиентские заказы, но Ozon обещает развезти их в воскресенье, понедельник и вторник (либо позже, если так решит клиент). Мы извиняемся перед клиентами за неудобства, наша служба поддержки подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку. Мы уже уведомили клиентов о том, что их заказы могут быть не доставлены вовремя", — отметила собеседница агентства.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 миллиона товарных наименований. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel и платформа Ozon.Invest.