БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт /ПРАЙМ/. Человечество сумеет построить новую финансовую систему, свободную от доллара, считает президент Венесуэлы Николас Мадуро.

"Криминальное использование доллара, пошлин и санкций, которое реализует Дональд Трамп, приведет к тому, что человечество рано или поздно возьмёт путь на преодоление доллара и построит новую монетарную и финансовую систему, которая позволит нам быть свободными и не подвергаться постоянному шантажу империализма, являющегося хозяином доллара", — сказал президент журналистам.

"Хватит санкций, хватит экономических войн, довольно уже Трампа, no more Trump", — добавил он.

Заявление Мадуро транслировалось в Twitter.

Президент ранее уже заявлял, что Венесуэла должна освободиться от доллара и перейти на расчеты в евро, юанях, петро.