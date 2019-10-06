БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт /ПРАЙМ/. Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас, следует из видео, опубликованного в Twitter президента Николаса Мадуро.

Документы были подписаны сопредседателями межправительственной комиссии Борисовым и вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами в присутствии Мадуро.

По словам президента, эти соглашения будут способствовать прогрессу и экономическому возрождению страны.