Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита Борисова в Каракас
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 окт /ПРАЙМ/. Россия и Венесуэла подписали ряд соглашений по итогам визита вице-премьера Юрия Борисова в Каракас, следует из видео, опубликованного в Twitter президента Николаса Мадуро.
Документы были подписаны сопредседателями межправительственной комиссии Борисовым и вице-президентом Венесуэлы по вопросам экономики и финансов Тареком эль-Айссами в присутствии Мадуро.
По словам президента, эти соглашения будут способствовать прогрессу и экономическому возрождению страны.
https://1prime.ru/News/20191006/830384560.html