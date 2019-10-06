КАРАКАС, 6 окт /ПРАЙМ/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что межправительственная комиссия согласовала в субботу в Каракасе условия сотрудничества с Россией в военно-технической сфере.

"Военно-техническое сотрудничество шло в соответствии с графиком, и мы обновили все контракты на поддержку и консультации в важнейшей военно-технической сфере", — заявил Мадуро по окончании встречи с российским вице-премьером Юрием Борисовым, которая прошла во дворце Мирафлорес в Каракасе.

Правительство Венесуэлы заявило, что за годы сотрудничества с Россией страны заключили 264 соглашения в 20 стратегических областях, таких как энергетика, военно-техническое сотрудничество, горнодобывающая промышленность, финансы, сельское хозяйство, промышленность, торговля и транспорт.

Встреча состоялась через неделю после официального визита президента Мадуро в Россию, где он провел встречу с президентом Владимиром Путиным.