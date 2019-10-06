МОСКВА, 6 окт /ПРАЙМ/. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин выразил соболезнования в связи со смертью вице-спикера Совфеда Евгения Бушмина, отметив вклад сенатора в развитие финансовой системы страны.

В воскресенье председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил, что Бушмин скончался 6 октября после продолжительной болезни. В Совфеде он курировал вопросы бюджета и финансовых рынков, экономического блока.

"Сегодня ушел мой коллега и хороший товарищ Евгений Бушмин. Он многое сделал для развития финансовой системы страны на постах замглавы налоговой, моего зама в Минфине, председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Совфеда, затем — на посту зампреда Совфеда. Светлая память", — написал Кудрин в Twitter.