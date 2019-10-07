САН-ФРАНЦИСКО (США), 7 окт /ПРАЙМ/. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео на недавней встрече подтвердили положительное отношение к созданию российско-американского делового совета, заявил воскресенье российский посол в США Анатолий Антонов.

О создании делового консультативного совета представителей бизнес-сообщества двух стран президенты России и США Владимир Путин и Дональд м Трамп договорились на встрече в Хельсинки.

"Министр Лавров и госсекретарь Помпео подтвердили свое положительное отношение к этой инициативе на недавней встрече", — сказал он на форуме "Диалог Форт-Росс".

По его словам, несмотря на санкции, интерес американского бизнеса к российской экономике растет, а позитивная динамика в двусторонней торговле сохраняется третий год подряд.

"Она достигла 16,1 миллиарда долларов за первые семь месяцев 2019 года. И рост закупок идет со стороны Соединенных Штатов. У США до сих пор самая большая доля прямых инвестиций в Россию", — сказал посол.

Активы около 3 тысяч американских компаний в России оцениваются в 85 миллиардов долларов, добавил он.

По словам Антонова, для развития отношений надо начать решать ряд вопросов: прекратить задержание россиян по запросу США в третьих странах, вернуть российскую дипломатическую собственность, закончить визовую войну и улучшить условия работы дипломатических миссий двух стран.