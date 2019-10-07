МОСКВА, 7 окт /ПРАЙМ/. Китайские власти сообщили, что намерены сузить повестку торговых переговоров с США, они хотят исключить из обсуждения вопросы реформирования китайской промышленной политики и правительственных субсидий, которые были одними из главных требований Вашингтона, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, в последние недели высокопоставленные китайские должностные лица сообщали в ходе встреч с представителями США, что круг вопросов, которые они готовы обсудить, значительно сузился. По словам источника агентства, вице-премьер КНР Лю Хэ, который возглавит китайскую делегацию на предстоящих переговорах, сообщил чиновникам, которые также примут в них участие, что он сделает Вашингтону предложение, которое не включает ни вопрос реформирования китайской промышленности, ни вопрос государственного субсидирования.

"Это предложение снимает с повестки одно из основных требований администрации (президента США Дональда) Трампа", — отмечает агентство.

Новый раунд торговых переговоров между США и Китаем пройдет 10-11 октября в Вашингтоне. Со стороны Китая на переговоры приедет вице-премьер Лю Хэ.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 года. За это время они ни один раз проводили переговоры, в которых отмечали прогресс, однако в результате снова повышали импортные пошлины на товары друг друга.

Последний раунд торговых переговоров США и Китая прошел в Шанхае 31 июля. Сторонам не удалось добиться прогресса, а торговое противостояние только усугубилось. Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.