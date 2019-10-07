ЕРЕВАН, 7 окт /ПРАЙМ/. Церемония открытия Всемирного конгресса по информационным технологиям (WCIT 2019) пройдет в понедельник в спортивно-концертном комплексе Карена Демирчяна в Ереване, сообщает оргкомитет мероприятия.

WCIT — одно из наиболее влиятельных в мире мероприятий в области информационного-коммуникационных технологий. Конгресс соберет более 2,5 тысячи участников из 70 стран, его ключевая тема – "Сила децентрализации: перспективы и риски".

Среди приглашенных спикеров – глава Всемирного альянса информационных технологий и услуг (WITSA) Ивон Чуи, звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян, муж теннисистки Серены Уильямс американский предприниматель Алексис Оганян, выступающий соучредителем соцсети Reddit, вокалист американской группы System of a Down Серж Танкян, основатель индийской корпорации Infosys Нараяна Мурти. Организаторы ожидают также участия главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина и гендиректора группы компаний "Яндекс" Аркадия Воложа.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что российская столица собирается представить на конгрессе 100 перспективных разработок – решения в области цифрового правительства, умного города, безопасности, здравоохранения, образования и человеческого капитала.

Стенд правительства Москвы будет состоять из трех секций. Представители департамента информационных технологий проведут презентацию, посвященную развитию электронных услуг в столице. Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что зона "Город" будет посвящена реализованным проектам в области цифровизации Москвы по темам "Мобильность", "Общество", "Инфраструктура" и "Экономика". Зона "Бизнес" расскажет о новейших ИТ-решениях московского бизнеса. В зоне "Инновации" представят проекты по поддержке инновационного и технологического бизнеса, а также проект московского инновационного кластера.

В преддверии форума был сформирован интернациональный оркестр под управлением главного дирижера симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна, который за день до открытия WCIT исполнил на площади Республики в Ереване музыку, созданную искусственным интеллектом. Коллектив объединяет более 100 музыкантов из Армении и 14 стран, где ранее проходили конгрессы по ИТ. В концертную программу вошли также произведения, символизирующие 14 стран, и армянские шараканы (духовные гимны).

WCIT – это ежегодный форум, на котором собираются крупнейшие мировые лидеры и новаторы в области технологий, руководители ведущих компаний индустрии, государственные чиновники, инвесторы, предприниматели, ученые и представители международных СМИ, чтобы обсудить роль, достижения и перспективы "цифрового века".