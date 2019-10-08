ВАШИНГТОН, 7 окт /ПРАЙМ/. Минторг США вносит 28 китайских организаций в "черный список" из-за ситуации с уйгурами в КНР, говорится в опубликованном документе ведомства.

"Это окончательное решение вносит изменения в Правила экспортного администрирования (EAR), добавляя двадцать восемь организаций в Список организаций (вызывающих обеспокоенность — ред.). Власти США определили, что эти двадцать восемь субъектов действуют вразрез с внешнеполитическими интересами Соединенных Штатов и будут внесены в Список организаций… Китайской Народной Республики (Китай)", — следует из документа.

Далее минторг поясняет, что данный "Список организаций" определяет юридические лица, которые, по мнению США, "представляют значительный риск… национальной безопасности или интересам внешней политике США".

Отмечается, что причиной внесения данных организаций в "черный список" является "нарушение прав" уйгурского населения. Последствиями этих действий станут дополнительные ограничения по лицензированию торговли с этими организациями. Все 28 компаний находятся в Китае.